Bir Hafta Bir Yazar: Hikmet EKİZ
Mustafa Başaran

Yılbaşı

Mustafa Başaran

Yeryüzünde bütün lağımların patladığı, gökten pislik yağdığı ,yerden necaset fışkırdığı, sabaha kadar her türlü iğrenç günahların işlendiği ;homoluk,lezbiyenlik, fuhuş,içki, kumar, cinayet, öldürmelerin yaralanmaların  eksik olmadığı, sokakların  sarhoş kusmuğu ile dolduğu,ambulansların sabahlara kadar hastanelere sarhoş taşıdığı,adım başı trafik kazalarının maskeli baloların yapıldığı gece …Yılbaşı,işte böyle pek kutsal(!) bir gecenin adıdır. 
Belki güleceksiniz ama bu gece bizim laikçilerin  günah işleme gecesi ve Hristiyan aleminin mevlit kandilidir.(!)
HAYIRLI OLSUN.!
DAHA NİCE NİCE BOL GÜNAHLI GECELERE!
UNUTMAYINIZ! 
Daha sarhoşluğunuz geçmeden ölüm sizi yakalayabilir. 
Gelin tövbe edin.
Okunanan sala sizin için değilse daha tövbe için vaktiniz var demektir.

EY GAFİL MÜSLÜMAN!

Kendini kandırma!
Niyetin yeni yıla giriş için eğlenmekse evinin köşesindeki Rahip Nichola  Heykeli, mumlarla süslenmiş çam ağacı,sofrada hindi dolması,masanın üstünde onlarca şarap,rakı,viskinin sebebi ne?
Onlarca kumar aletleri,Rahip Nichola'nın elinden çocuğunun hediye alması da neyin nesi?
Evinin bir Hristiyandan farkı ne?

