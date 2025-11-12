SON
DAKİKA
Ara Tatilde Akıl Küpü Kütüphaneleri Dolup Taşıyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması Cumartesi günü başlayacak
Elektrik/elektronik sektöründe ihracat rekoru kırıldı
Kayseri’deki şirketin konkordatosu tasdik edildi
Kayserili milli sporcu Sümeyye Erol Balkan Kros Şampiyonu oldu
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Hanım Şerbet Dağıtsın

Mustafa Başaran

ZAFER PARTİSİ GİK ÜYESİ JÜLİDE HANIM ŞERBET DAĞITSIN

Atatürk'e mevlide karşı çıkanlar denize döktüklerimizin torunlardır buyurmuş.
Jülide hanım Anıtkabirde hiç olmazsa devlet  erkanına mevlit şerbeti dağıtsın şekerini ben vereyim.
Buyurun Jülide hanım.

BEBEKLERİN ÇIĞLIKLARI YERDE KALMAYACAK.

ABD'de bir genç sokakta yürüyen Yahudileri rastgele yumruklamıış.
Bütün dünyada Yahudi nefreti başlamış.
Katil Neteyahu'nun döktüğü kanın hesabını masum yahudiler ödeyecek. 
Yazık! Hem de çok yazık!
YA AHMAKLIK YA HAİNLİK!

Siyonist, fiilleri aktif kullanıyor. ''Hamas öldürdü'' diyor.
Kendilerine gelince fiil  passif, fail meçhul.  ''Yahudi öldürdü'' demiyor. Ya ne diyor.  ''israil Hamas'a karşılık verdi,ellisi çocuk yüz kişi öldü...''  
Yahudiler Hamas tarafından öldürülüyor, Müslümanlar,kendi kendilerine ölüyor.!

Yazarın Diğer Yazıları

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Hanım Şerbet Dağıtsın

12 Kasım 2025 10:07

Siyonist Beslemeliler Saldırıda

31 Ekim 2025 22:18

Sizin hiç yüzünüz kızarmaz mı?

24 Ekim 2025 21:51

Kripto Ak Partililer!

21 Ekim 2025 20:34

Veremezsin ki!

14 Ekim 2025 20:11