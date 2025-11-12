Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Hanım Şerbet Dağıtsın

ZAFER PARTİSİ GİK ÜYESİ JÜLİDE HANIM ŞERBET DAĞITSIN

Atatürk'e mevlide karşı çıkanlar denize döktüklerimizin torunlardır buyurmuş.

Jülide hanım Anıtkabirde hiç olmazsa devlet erkanına mevlit şerbeti dağıtsın şekerini ben vereyim.

Buyurun Jülide hanım.

BEBEKLERİN ÇIĞLIKLARI YERDE KALMAYACAK.

ABD'de bir genç sokakta yürüyen Yahudileri rastgele yumruklamıış.

Bütün dünyada Yahudi nefreti başlamış.

Katil Neteyahu'nun döktüğü kanın hesabını masum yahudiler ödeyecek.

Yazık! Hem de çok yazık!

YA AHMAKLIK YA HAİNLİK!

Siyonist, fiilleri aktif kullanıyor. ''Hamas öldürdü'' diyor.

Kendilerine gelince fiil passif, fail meçhul. ''Yahudi öldürdü'' demiyor. Ya ne diyor. ''israil Hamas'a karşılık verdi,ellisi çocuk yüz kişi öldü...''

Yahudiler Hamas tarafından öldürülüyor, Müslümanlar,kendi kendilerine ölüyor.!