Onunla Seyyit Burhanettin Hazretleri’nin türbesinin yakınındaki çay ocağında karşılaştım. İyi giyinmiş biriydi. “Bana da bir çay ısmarlar mısın?”diyerek yanıma oturdu. Bir sigara çıkardı. Ucunu kırdı. Bir tane de bana uzattı. Hayır dediğim için kırılır gibi oldu ama ısrar da etmedi. Başını sağa sola sallaya sallaya kendi kendince bir şeyler söyledi. Sonra zembereği bozulmuş saat gibi konuşmaya başladı.

“Hayatımın büyük bölümünü korka korka yaşadım. Birine bir şey olur korkusu, istemeyerek birini kırma korkusu, rızayı kaybetme korkusu bunlardan sadece birkaçı. Örneğin yanımdan sevdiğim biri geçti de selam vermedi mi hemen bir kusur ararım kendimde. Selam vermediğine göre onun duygularını incitmişimdir muhakkak, diyerek günlerce düşünürüm. Cesaret edebilirsem sorarım da. “Bugünlerde sizi kırmış olabilir miyim?” derim. Ancak itiraf etmeliyim çoğu kere bu cesareti de kendimde bulamam. Kesin kırmışımdır. Kaba saba hareketlerim vardır çünkü benim.Ya da ne bileyim incitici bir söz söylemişimdir kim bilir. Düşünmeden söylediğim bir söz karşımdakinin kalbine dokunmuştur da o da kırmamak için bana bir şey söylememiştir.

Kırılmayı göze alabiliyorum. Sevdiklerimin sitemlerini de göğüsleyebilirim. Hatta benden şikayet edenlere :“Affedin, rica ederim bilerek yaptığım bir şey değil. Beni bilirsiniz kötü bir niyetim asla olmaz. Haklısınız, yanlış yapmışım.” diyerek kendimi affettirmeye çalışırım. Hatta günlerce peşinden koştuğum kimseler vardır böyle.

O konuşurken içimi birdenbire okuduğum eserlerin karakterleri doldurdu. Karşımdaki adam sanki bir romanda rastladığım ve oradan fırlamış tanıdık biri gibi göründü gözüme. Mesela Kafka’nın” Dava” isimli eserinde uzun bir zaman hangi suçu işlediğini öğrenmek için mücadele eden ve suçsuzluğunu ispat edemeden ölen K.gibi.

Veya Necip Fazıl’ın Reis Bey isimli eserinde de Adem Baba karakteri gibi duruyordu karşımdaki adam. Tiyatroyu bildiğinizi düşündüğüm için hızlı geçeceğim.Eski ağır ceza hakimi olan Reis Bey bir bir sebeple cezaevine atılır. Reis Bey’in koğuşunda Adem Baba dedikleri bir adam vardır.Adem Baba’yı hapishanedeki suçlular o kadar dövmüşlerdir ki herhangi bir suç isnat etseler Adem Baba hiç itiraz etmeden “Ben yaptım!”diyerek suçu kabullenir olmuştur. Kapının kenarında kâh ağlayan kâh gülen kâh bir anda ağlarken kahkahalarla boğulan ve her suçu kabullenen Adem Baba gibi biriydi bu adam da.

Yüzüme bir acı hikayeden arta kalan uzak bir hatıra gibi bakarak dedi ki: Kalbimdeki kırıklar o kadar fazla ki patron, beni elektrikli sandalyeye oturtun da bir an önce öleyim. Zira bu cam kırıkları içimi parçalıyor. Dünyadaki üzüntülerin kaynağı benmişim de hiç ölemiyorum düşüncesinin kederiyle boğuşuyorum her gün.

Yalvarırım beni bu herkesi kırmış ruh halinden kurtarın. Selam verin rica ederim, dedi.

Çayını içti. Kalktı. Bana bakmadı bile.

“Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.” diyerek uzaklaştı.