28 Şubat'ın Cesur Sesi: Mehmet Keser'in Ardından

Her dönemin yetiştirdiği, döneminde marka oluşturan ender şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetlerden birisi de özellikle 28 Şubat sürecinde yönettiği Furkan Radyo’da yaptığı basın saati programıyla, darbecilere karşı onurlu dik duruşuyla adından söz ettiren şahıslardan birisi de Mehmet Keser’di.

Hançereden çıkan vurgulu, güçlü ve kararlı ses tonuyla uzun yıllar tek başına ayakta tutmaya çalıştığı Furkan Radyo ile sesi ve duruşuyla önemli bir değer oluşturdu, Kayseri’de.

Mehmet Keser’i biraz daha yakından tanıyalım:

1978’li yıllarda tanıştığı İslami Camia içinde ‘Kur’an’ı anlama eksenli’ bir eğitim yelpazesinde Kayseri’de görev yapan Astsubay Eflatun Saygılı’nın sohbet halkalarında kendini bulan ve bu çevrede Salim Mısırlıoğlu, Abdülhamid Bayrıbaşı ve Hüseyin Bülbül gibi onlarca arkadaşıyla beraber İslâmi çalışmalar içinde bulundu.