Amerikalı İki Seyyah’ın 1891 Yılı Kayseri Notları

Osman GERÇEK

Osman GERÇEK

1890'ların başında, Amerikalı iki maceraperest gezgin Thomas Gaskell Allan ve William Lewis Sachtleben, "Across Asia on a Bicycle" adlı eserlerinde bisikletle gerçekleştirdikleri dünya turunu ve Anadolu'daki izlenimlerini aktarmaktadır. 23 Haziran 1890'da başlayan yolculukları, 1891 kışında İstanbul'a ulaşmalarıyla devam eder.

İstanbul'dan Anadolu'ya yola çıkan gezginler, bisikletlerine karşı gösterilen tepkileri gözlemlemekte ve yerel halkla etkileşimde bulunarak özgürleştirici bir deneyim yaşamaktadırlar. Anadolu'daki zorluklar ve sağlık sorunları ile karşılaşsalar da, bu yolculukları sosyal ve kültürel dinamikleri anlamak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

20 Nisan 1891'de Kırşehir'den Kayseri'ye doğru yola çıkan gezginler, burada önemli gözlemler yapmaktadır. Kayseri'nin tarihi zenginlikleri, kervan yolları ve yerel yaşam hakkında detaylar sunulmaktadır. Erciyes Dağı'nın manzarası ve yerel menkıbeleri, gezginlerin dikkatini çekerken, Kayseri'nin çarşıları ve pazarları da ayrı bir ilgi konusu olmaktadır.

Allan ve Sachtleben, lüks seyahatlerin aksine, doğrudan halkla etkileşimde bulunarak farklı bir deneyim yaşamaktadırlar. Bu yolculuk, dönemin modernite sembollerinden biri olan bisikletin yanı sıra, fotoğraf makinesi ile de belgelenmiştir.

Kayseri'de karşılaştıkları yerel halkın yaşam tarzı, sosyal ilişkileri ve kıyafetleri hakkında önemli detaylar sunulmaktadır. Ermeni kadınlarının eğitim durumu ve Türk kadınlarının sosyal hayatları hakkında da gözlemler yapılmaktadır. Ayrıca, Kayseri'nin tarihi kalıntıları ve çarşılarının durumu hakkında bilgi verilmektedir.

Thomas Gaskell Allan ve William Lewis Sachtleben’in bisikletle yaptıkları bu yolculuk, sadece bir keşif değil, aynı zamanda dönemin sosyal, kültürel ve siyasi dinamiklerini anlamak için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. "Across Asia on a Bicycle", Anadolu’nun tarihine dair derin bir bakış açısı sunmakta ve modernite, toplumsal algılar ile insan ilişkileri üzerine düşünmeyi teşvik eden bir çalışma olarak öne çıkmaktadır.

