Kayseri’nin Hizmet Klasiği: İlim Hikmet Vakfı

Kayseri’de 1980’li yılların darbe ve baskı dönemlerinden sonra gelişmeye başlayan süreçte İslâmî dâvâ ve davet bilincine sahip bir grup insanın, kurumsal bir yapı olarak oluşturduğu bir organizasyon, İlim ve Hikmet Kültür Dayanışma Vakfı.

Her ne kadar kuruluş tarihi resmi olarak 3 Kasım1993 yılı olsa da kurulmadan önce, İslami Dergi Dağıtım Bürosu ile Bilgi Kitap Kulübü ve Kültür Merkezi’nde yürütülen İslami davet ve kültürel çalışmaların bir uzantısı olarak kuruldu İlim Hikmet Vakfı.

Kuruluşundan yaklaşık 6 ay sonra 9 Şubat 1994’de Kayseri’nin ilk İslami yayın yapan radyosu Birlik FM ve altı ay sonra 1988 yılında da onbeş günlük olarak yayın yapan Kayseri Gündem gazetesi, günlük olarak yayınlanmaya başladı, aynı vakfın çevresi tarafından.

Bu kuruluşlar en büyük sınavını ve ayakta kalabilme mücadelesini, 28 Şubat’ın darbe, istibdadının yaşandığı dönemde verdi.

Karanlık çevrelerce tutulan birkaç çapulcu tarafından, Bilgi Kültür Merkezi’nin 4 katlı binasının ateşe verilip yakılmasından tutun da, vakıf mensuplarından 14 kişinin müsadere edilmesine kadar birçok baskı ve yıldırmaların karşısında dimdik duran ve bu dayatmaların karşısında alnının akıyla çıkan bir hareket, İlim Hikmet.

Baskı dönemlerinin, etiketleme, yaftalama ve çerçeve içine alma yöntemlerinden de haksız ve hadsiz bir şekilde üzerine düşeni oldukça fazlasıyla aldı.

İlim Hikmet Vakfı’nın durduğu yeri, düşünce yapısını ve toplumsal misyonunu daha iyi anlamak için, üzerinde durulması gereken hususlar şunlar olabilir;

Yaşadığı topluma ve toplumun her kesimine yönelik, ahlaki şahsiyet oluşumunu sağlayıcı ve kültürel değerleri artırıcı çalışmalar yapan İlim Hikmet Vakfı, yüksek ahlaklı, sorumluluk sahibi örnek şahıslar yetiştirmeyi önceler.

İslam’ın en temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet çizgisinde, Peygamber yolunun takipçisi ve ümmetin ittihadı misyonunda, yani Ehli Sünnet ve’l Cemaat anlayışına sahip bir düşünce ve kültür ocağı olan İlim Hikmet Vakfı, aynı zamanda Ehli Sünnet’i klikleştirme ve marjinalleştirme çabalarının da uzağındadır.

İslam Medeniyetinin 1400 yıldır ortaya koyduğu değerleri ve tecrübeleri titizlikle irdeleyip, bu birikimleri en köklü sermaye kabul ederek, bunun ışığıyla yolunu ve yöntemini bulmaya çalışan, tarihiyle barışık, toplumuna ve bulunduğu kente değer üretme gayretinde bir oluşum, İlim Hikmet Vakfı.

Özellikle son yüz yılda geleneksel olarak, kurumsal çaba içeren İslami faaliyetleri tarif ederken kullanılan, hocaefendili, üsdatlı, şeyhli şahıs yapılanmalarının dışında; özgün, kardeşlik ve dostluğa dayalı, faaliyet eksenli kurumsal tecrübeyle hareket eden bir duruş ortaya koyar bu ocak.

Fetö ihanet hareketlerinin ve İşıd gibi tedhiş hareketlerinin genetiğini en başından beri çok iyi analiz eden ve bunlara karşı sağlam bir duruş ortaya koyan bu düşünce ocağı, özellikle kökü dışarıda yönetilmeye ve yönlendirilmeye müsait oluşumların da karşısında olmuştur.

İlim Hikmet Vakfı, bulunduğu yeri önceleyerek, İslam’ın cihan şümul idealine yönelik, ülkesine ve diğer Müslüman coğrafyalara kayıtsız kalmayan ve orada yaşayan insanların sıkıntılarını gidermeye yönelik çözümler üreten ve yardımlaşma faaliyetleri organize eden bir dayanışma hareketidir.

Bölgeselci, etnisite ayrımını esas alan her türlü ırkçı yapılanmalardan uzaktır.

İlim Hikmet Vakfı, Müslümanlar arasında, ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı tavırlardan uzak durur ve İslam kardeşliği çerçevesinde kapsayıcı ve kuşatıcı bir duruş ortaya koyar.

Aktüel eğilimleri ve politik tercihleri, ilkelerin ve değerlerin önüne geçirmez. Aynı zamanda ülkenin ve toplumun yararına olacak hiçbir faaliyetten de geri durmaz.

Bulunduğumuz kentte ve tüm yeryüzünde hak ve adaletin hâkim olması, iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin her yere yayılması ve kötülüğün önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

İlim Hikmet Vakfı, Makarr-ı Ulema kenti Kayserimizin, çağımızdaki ilim ve kültür ocaklarından biridir. Kayseri kent yerelinde İslamî sosyal ve kültürel faaliyet üreten Vakfın Genel Merkezi Kayseri'dedir ve hiçbir yerde şubesi yoktur.

40 Yıllık süre zarfında, bu ocaktan yetişmiş, bu ocaktan neşet etmiş birçok insan kent yerelinde farklı isimlerde birçok, vakıf, dernek ve hizmet ocağında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye genelinde Anadolu Platformu çerçevesinde ortak bir ruh ve duygu oluşturma çabası içindedir. Gençlik çalışmaları AÖB (Anadolu Öğrenci Birliği), kadınlara yönelik çalışmalar AKADDER (Anadolu Kadın ve Aile Derneği), esnaf ve iş adamlarına yönelik faaliyetler ANESİAD (Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği) ve sosyal yardım alanındaki faaliyetler ise İYİLİKDER (İyilik ve Yardımlaşma Derneği) çatısı altında yürütülmektedir.

İlim Hikmet Vakfı bünyesinde, evde karakter eğitimi, yaz okulu, kız ve erkek öğrencilere yönelik, orta öğretim, lise, üniversite çalışmaları; mahalle sohbetleri, Aile Okulu ders halkaları, yetim faaliyetleri, vakıf içinde yapılan periyodik dersler ve seminerler; piknik, sosyal faaliyetler ile kamp ve gezi gibi etkinlikler rutin olarak devam etmektedir.

İslâmi değerler etrafında yüksek ahlaklı bireyler yetiştirmeye yönelik çaba ve gayretleriyle, insan odaklı, toplum, tarih ve tabiatla uyumlu duruşunu da muhafaza etmektedir.

Mazisi, yukarıda bahsetmeye çalıştığımız duruşu ve söylemi ile İlim Hikmet Vakfı, Kayseri’nin dinî sosyo-kültürel dünyasına önemli katkılar sunmuş ve sunmaya devam edecektir.

İdeali, duruşu ve misyonu itibarıyla, İslami değerlere bağlı yüksek ahlaklı fertler yetiştirmeye yönelik her türlü çaba ve gayretin odağı, kısaca 40 yıllık Kayseri klasiği, İlim Hikmet Vakfı.

Osman Gerçek/ 2017