Avustralya Mağlubiyetinin Ardındaki Gerçek

Bugün erken saatlerde televizyon karşına geçtik. Yıllardır göremediğimiz Türk milli takımının o özlenen ve beklenen maçlarını seyredecektik. İçimiz de rahattı ne de olsa daha önce yaptığımız özel karşılaşmalarda Avustralya’yı 2 kez yenmiştik. Fakat nerden bilecektik başka gerçeklikleri ve evdeki hesabın çarşıya uyamayacağını…

Dünya Kupası maçları milli takım ve milletimiz açısından önemliydi ve milletçe bizi heyecanlandırıyordu. Her ne kadar futbol zevkli bir oyun olsa da o aynı zamanda milletler ve devletler için bir itibar vesilesiydi. Uzun yıllar önce ABD ce SSCB’nin basketboldaki kıyasıya mücadelesini seyreder ve çok da zevk alırdık.

Maçın Özeti

Türkiye, Dünya Kupası Grup D'deki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler topa daha fazla sahip olup oyunu kontrol etmeye çalışsa da Avustralya disiplinli savunması ve hızlı geçiş hücumlarıyla sonuca gitti.

27. dakika: Avustralya'nın genç yıldızı Nestory Irankunda, hızlı gelişen kontratak sonucunda attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 75. dakika: Connor Metcalfe bireysel çabasıyla bulduğu golle skoru, 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

Türkiye yaklaşık 30 şut çekmesine rağmen Avustralya kalecisi Patrick Beach kritik kurtarışlarla gole izin vermedi. Avustralya ise yakaladığı az sayıdaki fırsatı değerlendirerek turnuvaya sürpriz bir galibiyetle başladı.

Maçın Kritiği

Dünya Kupası sahnesinde bazen skor tabelası, maçın görünen yüzünü değil, onun gizlenen gerçeğini ortaya koyar. Türkiye'nin Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet de tam olarak böyle bir gerçeğin ifadesiydi.

Maç sonunda istatistiklere bakanlar şaşırmış olabilir. Top büyük ölçüde Türkiye'deydi. Hücum eden, pas yapan, oyunu rakip yarı sahaya yıkan taraf millilerimizdi. Ancak futbol, topa sahip olma oyunu değil; alanları ve zamanı yönetme oyunudur. Avustralya bunu Türkiye'den daha iyi yaptı.

Vincenzo Montella'nın takımı sahaya topu kontrol etme düşüncesiyle çıktı. Fakat oyunun kontrolü ile topun kontrolü aynı şey değildi. Türkiye topu yönetti, Avustralya ise maçı yönetti. Daha doğrusu sonucu belirledi. İşte mağlubiyetin özeti budur.

Avustralya'nın planı son derece basitti: Savunmada sabırlı kalmak, merkezi kapatmak ve top kazanıldığında hızla hücuma çıkmak. Modern futbolun en etkili silahlarından biri olan geçiş oyunu, bu maçta Türkiye'nin en büyük zafiyetine dönüştü. Öne çıkan bekteki oyuncular, genişleyen savunma yerleşimi ve hücumda artan oyuncu sayısı, top kaybı sonrasında arkada büyük boşluklar bıraktı. Avustralya da bu boşlukları acımasızca değerlendirdi.

Montella'nın en büyük hatası ise rakibin istediği oyunu kabul etmesi oldu. Futbolda her rakibin güçlü olduğu bir alan vardır.

Avustralya'nın gücü fiziksel mücadele ve geçiş hücumlarıydı. Türkiye ise rakibini bu alanlarda sınamak yerine, farkında olmadan ona en uygun ortamı hazırladı. Hatta tabiri caizse oyuna geldi.

Bir başka sorun da hücumdaki tekdüzelikti. Türkiye'nin yaratıcı yükü büyük ölçüde Arda Güler'in omuzlarına bırakıldı. Rakip savunma Arda'nın etrafını daraltınca hücum organizasyonları da sıkıştı. Büyük turnuvalarda yıldız oyuncuların durdurulacağı varsayımıyla alternatif planlar geliştirilir. Türkiye'nin bu konuda yeterli çeşitlilik üretemediği görüldü.

Maçın Sonuçları

Mağlubiyeti yalnızca teknik direktöre yüklemek doğru değildir. Futbolcuların son vuruşlardaki tercihleri, ceza sahası içerisindeki etkisizlikleri ve bazı kritik anlarda gösterdikleri telaş da sonuca doğrudan etki etti. Dünya Kupası seviyesinde fırsatları değerlendiremezseniz, rakibiniz sizi mutlaka affetmeyecek ve cezalandıracaktır.

Bu karşılaşma aslında Türk futbolunun uzun yıllardır taşıdığı bir sorunu yeniden gözler önüne serdi: Topa sahip olmayı amaç haline getirmek. Oysa modern futbolun gerçeği farklıdır. Top bir amaç değil, sonuca ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Önemli olan pas sayısı değil, o pasların rakibi ne kadar rahatsız ettiği ve ne kadar tehlike ürettiğidir.

Montella ve öğrencileri için bu yenilgi bir son değil, önemli bir uyarıdır. Dünya Kupaları maratondur; tek bir maçla ne şampiyon olunur ne de elenilir. Ancak Avustralya karşısında alınan derslerin iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü bu turnuvada başarıyı belirleyen şey, topa ne kadar sahip olduğunuz değil, oyunun enerjisini ve ritmini ne kadar doğru yönettiğinizdir.

Bu maçta futbolun değişmeyen gerçeği bir kez daha sahada kendini göstermiştir. O da top sizde olabilir, ama kader maçın akışını kontrol edenin elindedir.

Son Söz

Türk futbolu, günlük sonuçlara odaklanan bir anlayıştan çıkarak 10-15 yıllık hedefler belirleyen bir futbol ekosistemi oluşturmalıdır. Altyapıdan A Milli Takım'a kadar aynı oyun felsefesinin benimsenmesi, yerli oyuncu gelişiminin teşvik edilmesi ve kulüplerin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması, dönüşümün temel unsurlarıdır.

Sonuç olarak Türk futbolunun geleceği, yalnızca daha iyi futbolcular yetiştirmekten değil; futbolu bir bilim, bir organizasyon ve bir sistem olarak yönetebilmekten geçmektedir. Kalıcı başarı, yıldız oyuncuların değil, güçlü kurumların ve doğru işleyen sistemlerin eseridir.

