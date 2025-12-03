3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Allah Rasûlüne kulak verin: "Sizden biri kendisi için sevdiğini (istediğini) kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olamaz!" (Buhari, Kitabu'l-İman, 13)

‎

‎Halden anlayın!

‎Halinize şükredin!

‎Saygılı olun!

‎

‎3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz Kutlu Olsun!

‎

‎ Bu vesileyle yazmış olduğum şiirimi siz kıymetli okurlarımla paylaşıyorum.

‎

‎ ENGELLER/ GERÇEK ENGELLİLER

(Engel tanımayan ve engellilere destek olan yürekli yiğitlere ithaf ediyorum)

‎

‎Engelli olmak değil,

‎Engel olmaktır kusur.

‎Engelli bireylere,

‎Engel koymaktır kusur.

‎

‎Sahip olduklarıyla,

‎İmtihan olur insan.

‎Hakk'a isyan edenin,

‎Sonu da olur hüsran.

‎

‎İmtihanı kazanmak,

‎Bazen sabırla olur.

‎Sayısız nimetlere,

‎Şükür etmekle olur.

‎

‎Gözleri ama diye,

‎Yüz çevirme körlerden!

‎Belki daha üstündür,

‎Onlar gören körlerden.

‎

‎Hakikati duymayan,

‎Kulak duysa ne olur!?

‎Şeytan yoluna uyan,

‎Deha olsa ne olur!?

‎

‎Engellerim var diye,

‎Sakın tembellik etme.

‎Bir bahane bularak,

‎Çalışmaktan çekinme.

‎

‎Unutma kahramanlık,

‎Zorları başarmaktır.

‎Yol yok diye gemiyi,

‎Karadan taşımaktır.

‎

‎Muhibbi Rasul olan,

‎Engellere takılmaz.

‎Engeli olanlara,

‎Asla sorun çıkarmaz.

