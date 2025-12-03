SON
Resul COŞKUN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Resul COŞKUN

Allah Rasûlüne kulak verin: "Sizden biri kendisi için sevdiğini (istediğini) kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olamaz!" (Buhari, Kitabu'l-İman, 13)

‎Halden anlayın!
‎Halinize şükredin!
‎Saygılı olun! 

‎3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz Kutlu Olsun!

‎      Bu vesileyle yazmış olduğum şiirimi siz kıymetli okurlarımla paylaşıyorum.

ENGELLER/ GERÇEK ENGELLİLER 
(Engel tanımayan ve engellilere destek olan yürekli yiğitlere  ithaf ediyorum) 

‎Engelli olmak değil,
‎Engel olmaktır kusur.
‎Engelli bireylere,
‎Engel koymaktır kusur.

‎Sahip olduklarıyla,
‎İmtihan olur insan.
‎Hakk'a isyan edenin,
‎Sonu da olur hüsran.

‎İmtihanı kazanmak,
‎Bazen sabırla olur.
‎Sayısız nimetlere,
‎Şükür etmekle olur.

‎Gözleri ama diye,
‎Yüz çevirme körlerden!
‎Belki daha üstündür,
‎Onlar gören körlerden.

‎Hakikati duymayan,
‎Kulak duysa ne olur!?
‎Şeytan yoluna uyan,
‎Deha olsa ne olur!?

‎Engellerim var diye,
‎Sakın tembellik etme.
‎Bir bahane bularak,
‎Çalışmaktan çekinme.

‎Unutma kahramanlık,
‎Zorları başarmaktır.
‎Yol yok diye gemiyi,
‎Karadan taşımaktır.

‎Muhibbi Rasul olan,
‎Engellere takılmaz.
‎Engeli olanlara,
‎Asla sorun çıkarmaz.

