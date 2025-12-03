3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Allah Rasûlüne kulak verin: "Sizden biri kendisi için sevdiğini (istediğini) kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olamaz!" (Buhari, Kitabu'l-İman, 13)
Halden anlayın!
Halinize şükredin!
Saygılı olun!
3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz Kutlu Olsun!
Bu vesileyle yazmış olduğum şiirimi siz kıymetli okurlarımla paylaşıyorum.
ENGELLER/ GERÇEK ENGELLİLER
(Engel tanımayan ve engellilere destek olan yürekli yiğitlere ithaf ediyorum)
Engelli olmak değil,
Engel olmaktır kusur.
Engelli bireylere,
Engel koymaktır kusur.
Sahip olduklarıyla,
İmtihan olur insan.
Hakk'a isyan edenin,
Sonu da olur hüsran.
İmtihanı kazanmak,
Bazen sabırla olur.
Sayısız nimetlere,
Şükür etmekle olur.
Gözleri ama diye,
Yüz çevirme körlerden!
Belki daha üstündür,
Onlar gören körlerden.
Hakikati duymayan,
Kulak duysa ne olur!?
Şeytan yoluna uyan,
Deha olsa ne olur!?
Engellerim var diye,
Sakın tembellik etme.
Bir bahane bularak,
Çalışmaktan çekinme.
Unutma kahramanlık,
Zorları başarmaktır.
Yol yok diye gemiyi,
Karadan taşımaktır.
Muhibbi Rasul olan,
Engellere takılmaz.
Engeli olanlara,
Asla sorun çıkarmaz.
Allah Rasûlüne kulak verin: "Sizden biri kendisi için sevdiğini (istediğini) kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olamaz!" (Buhari, Kitabu'l-İman, 13)