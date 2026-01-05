‎İnsanlar türlü türlüdür. Bazı insanlar var ki onları tarif etmeye kelimeler yetmez. Hayatın her alanında görünür onlar. En önemli özellikleri ihtiyaç duyulan alanda hazır olmalarıdır.

İşte bu dün ebediyete, Cennet yurduna uğurladığımız AHMET TAŞ Hocam bunlardan biri. Daima Hakk'ı savunan, gücün, güçlünün yanında değil haklının yanında olan paha biçilemez değerlerden biriydi. "Arı gibi çalışır" benzetmesi tam da ona yakışan bir ifade. Yaklaşık bir yıl önce çok ciddi bir operasyon geçirmişti. O yaşta bir insanın evinde istirahat etmesi beklenirken o kısa bir süre sonra tekrar sahalara dönmüş ve çalışmalarına aynı hızla devam etmiştir. O nerede bir mazlum görse hemen yardımına koşar, zalimlere ise tepkilerini gösterirdi.

Filistin destek mitinglerinin adeta baş aktörüydü. Mazlumder'in ve sivil toplum kuruluşlarının da başkanlığını yapan Ahmet Taş Hocamı doksanlı yılların sonunda sendikal faaliyetler de tanımıştım. O zaman ki aşk ve heyecanı hiç bitmeden devam etti. Böyle güzide bir insanla tanışmaktan daima şeref duydum.

Emekli olmasına rağmen emeklerini esirgemeyen nadide bir şahsiyetti o. Allah Rasûlü'nün "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" (Buhârî, Meğazi; 35) hadisini hayatına taşıyan ve ona uygun yaşayan imanı kâmil bir Müslümandı. Onun iyi insanlığına, müslümanlığına şahidiz. Rabbim şehadetimizi kabul etsin. Allah emeklerinin karşılığını ziyadesiyle versin. Biz razıyız ondan Rabbim de razı olsun. Mekânını Cennet, makamını Firdevs, derecesini âli eylesin.

‎

‎ Dr. Resul Coşkun

‎