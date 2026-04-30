Allah için Seven Pişman Olmaz!

Sevgi de ölçü Allah rızasıdır. Sevdiğimizi Allah için sevmeli sevmediklerizi de Allah için sevmemeli, infakımızı da Allah rızası için yapmalıyız. İşte o zaman Allah'ın sevgisini, rızasını kazanırız. Zira Yüce Allah kudsi hadiste: “Sırf benim rızam için birbirini seven, benim rızam için toplanan, benim rızam için birbirini ziyaret eden ve benim rızam için infakta bulunanlar, benim sevgimi hak ederler." (Muvatta, Şa‘ar, 16.) buyurmaktadır.



Sevginin olduğu yerde güzellikler, iyilikler çoğalır. Sevginin olduğu yerde huzur olur. Sevgiyle güller yetişir. Yuvanın huzuru, devletin bekası hep sevgiyle olur. Sevginin olmadığı yerde ne huzur olur ne mutluluk. Tıpkı atasözünde ifade edildiği gibi: "Sevmeden yenen aş, ya karın ağrıtır ya da baş". İş hayatında da sevgi çok önemlidir. Çünkü severek yaptığınız işlerde başarılı olursunuz. Zoraki yapılan iş huzur vermediği gibi başarıyla tamamlamak da zordur.



Sevginin etkisini kolayca test edebilirsiniz. Sevdiklerinizle karşılaştığınız zaman hissettiğiniz huzur ve mutluluğu sevmediklerinizle karşılaştığınızda hissettiklerinizle karşılaştırın. Severek yaptığınız işlerle, sevmeden yaptığınız işleri kıyaslayın. Aradaki farkı çok rahat göreceksiniz.



Aynı zamanda sevgi bir nevi terapi gibidir. Vücudunuzdaki gerginlik yok olur, rahatlık hissedersiniz. Sevginizi sevdiğiniz kimseye söylediğiniz de sadece sevgisini değil huzur ve güvende kazanırsınız. Sevginin yayılması demek huzur ve mutluluğun, güvenin de yayılması demektir. Allah Rasûlü'nün sevgimizi sevdiklerimize söylememizi istemesinde de huzur ve güven ortamının yanısıra türlü hikmetleri vardır. Bizi sevdiğini söyleyen kimse hakkında veya sevdiklerimiz hakkında kötülük düşünebilir miyiz?

‎Rivayet edildiğine göre bir adam, Hazreti Muhammed'in (sav) yanında iken oradan birisi geçti. Adam, “Ey Allah’ın Resulü, ben o adamı gerçekten seviyorum.” dedi. Peygamber de ona, “Bunu ona söyledin mi?” diye sordu. Adam, “Hayır” dedi. Hz. Peygamber, “(Git) ona söyle.” buyurdu. Bunun üzerine adam, o kimsenin yanına gitti ve “Ben seni Allah için seviyorum.” dedi. Öteki adam da “Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin.” karşılığını verdi. (Ebu Davud, Edeb, 112-113).



Allah Rasûl'ü Hazreti Muhammed (sav) imanın kemal bulmasını da birbirini sevmeye bağlamıştır. Bir hadis-i ‎şerifinde Allah Rasûl'ü (sav) şöyle buyurmaktadır: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız…” (Müslim, İman, 93)



Yine Allah Rasûlü'nün “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Buhârî, Edeb, 62) hadis-i şerifi de sevginin önemine dikkat çekmektedir.

Hasıl-ı kelam 'Sevgi' Allah'ın bir lütfudur. Dolayısıyla sevgimiz de Allah için olmalıdır.

ALLAH İÇİN SEVEN PİŞMAN OLMAZ.

‎Hasretim Gül Yüzüne

‎Görüyordum düşümde,

‎Mutluydum gülüşünde,

‎Yeşerirdi bostanım,

‎Seni her görüşümde.

‎Bal damlardı dilinden.

‎Senin hoş sohbetinden.

‎Dinlemekten bıkmazdım,

‎Sana olan sevgimden.

‎Gidişin hüzne boğdu.

‎Gül yüzüm gülmez oldu.

‎İlkbahar mevsiminde,

‎Açan güllerim soldu.

‎Bahçemde gül yetişmez,

‎Dalında bülbül ötmez,

‎Şeker, şerbet boşuna,

‎Sensiz dünya tat vermez.

‎Hasretim gül yüzüne,

‎Muhtacım her sözüne.

‎Gittiğin günden beri,

‎Huzur girmez gönlüme.

‎ Dr. Resul Coşkun

‎T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

‎ 29 Nisan 2026