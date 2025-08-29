Nur Sûresi

Bismillahirrahmanirrahim.

30. Ayet: "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır."

31. Ayet: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve câriyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!"

Emir gayet açık ve kesin: "Gözleri haramdan sakınmak". İlahi hitap kadın- erkek bütün müminlere. İnsanoğlunun yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Allah'a kul olmanın yolu emirlerine itaat etmekle, yasaklarından kaçınmakla olur. Tamamen imanî bir konudur emir ve nehiylerine riayet etmek. 'Ben mü'minin, müslümanım' diyen kişi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Yüce Allah Nur Sûresi 31. Ayetinde tesettürün farziyetine dikkat çektiği gibi Ahzâb Sûresi 59. Ayetinde de: "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle evlerinden dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu, onların iffetli kadınlar olarak tanınmaları ve kötü insanlar tarafından sözlü veya fiilî tâcize uğrayıp incitilmemeleri açısından en uygun yoldur. Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir." buyurarak tesettürü emrederken türlü türlü kötülük ve fuhşiyyatın oldukça yaygınlaştığı günümüz için ayette olabilecek tehlikelerden de bahsetmesi oldukça manidardır. Maalesef haberlerden edindiğimiz bilgilere göre taciz, tecavüz, şiddet vb. kötülükler günden güne artmaktadır. Bize düşen birey olarak ayette de belirtildiği gibi kendimizi ve ehlimizi yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden korumalıyız. (Bkz : Tahrim Sûresi, 6. Ayet)

Allah Rasulü Hazreti Muhammed (sav) de tesettürde ölçüyü şu ifadelerle açıklamıştır: “Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti.” (Ebu Davûd, Libâs, 31).

Ayet ve hadis-i şeriflerde belirtildiği şekilde birey olarak tesettüre riayet etmek gerektiği gibi gözleri de haramlardan sakınmak gereklidir. Nasıl ki namaz, oruç farz ise Allah'ın tesettür emrine itaat etmek, gözleri haramlardan korumak da farzdır. Zira müminlere yakışan Yüce Allah'ın Ahzâb Sûresi 36. Ayetinde "Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." ifade ettiği gibi Allah ve Rasûlünün hükümlerine boyun eğmektir.

Nefsimizi ve neslimizi korumanın yolları öncelikle Allah'ın ve Rasûlünün koymuş olduğu hükümleri, kuralları uygulamaktır. Bunun yanısıra çeşitli yollar vardır. Örneğin uygun arkadaşlar edinmek ve bize yakışacak Allah ve Rasûlünün razı olacağı ortamlarda bulunmak bu yollardandır. Zira bulunduğumuz ortam bize Allah'ı zikri hatırlatabileceği gibi şeytanî düşünceleri de hatırlatır. Bu yüzden Allah Rasûlü ortamın önemini vurgu yapan şu önemli beyanda bulunmuştur: “İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!” (Müslim, Birr, 146)

Yine Nakşilikte 'Nazar ber Kadem' diye ifade edilen ayak uçlarına bakarak yürümek de geçmiş de olduğu gibi günümüzde de nefsi korumanın yollarından biridir. Zira yukarıda zikredilen Nur Sûresindeki ayetlerde bahsedildiği gibi gözleri haramlardan korumak gerekir. Zira bir bakışla kötülüğe adım atılmış olabilir. Bir bakış insanı çeşitli kötü düşüncelere sevk edebileceği gibi hain bakışları tespit etmek de mümkün değildir. Bu yüzden hain bakışlardan bedenimizi korumamız gerektiği gibi gözlerimizi de haramlardan korumak zorundayız. Hz. Muhammed (sav) veciz ifadesiyle harama bakmaktan şu şekilde sakındırmıştır: "Ey Ali, elinde olmadan gözüne ilişen bir haram ikinci defa bakma. Zira ilk bakış lehinedir, ama ikinci bakış aleyhinedir." (Tirmizî, Edeb 28; Ebû Dâvud, Nikâh 44). Yine kendisine ashabından Cerir (r.a) ani bakıştan sorduğunda ona "Nazarını hemen çevir." buyurmuştur.(Müslim, Âdâb 45; Ebû Dâvud, Nikâh 44).

Konuya "Allah'ım! Bizi ve evlatlarımızı Sana lâyık kul, habibin Hazreti Muhammed'e (sav) lâyık ümmet eyle. Allah'ım! Bizi Sana secde eden, razı olacağın şekilde yaşayan, imanı kuvvetli, amelleri salih olan, her haliyle dinin İslâm'ı temsil eden kullarından eyle. Sana ve Rasulüne karşı gelen, Seni unutan, bu yüzden Senin de ahirette kendilerini unutacağını haber verdiğin kullarından eyleme. Bizi hayırda yarışan, öncü olan, takva sahibi dostlarından eyle. Sev bizi, sevdiklerine sevdir bizi, af ve mağfiretine mazhar eyle, vaad ettiğin Cennetlerine girdir, Nur Cemalini gören ve Rasulüne komşu olan kullarından eyle ebediyyen sevindir bizi. Âmin. Yâ Muîn." duasıyla son verirken akrostiş olarak yazmış olduğum 'Nazar ber Kadem' şiirimi siz kıymetli okuyucularımın beğenisine sunuyorum. Cuma gününün feyzi, hayır ve bereketi üzerinize olsun. Allah bütün dua ve ibadetlerinizi kabul etsin.

‎Nazar ber Kadem/Ayak Ucuna Bakarak Yürümek

‎

‎N efsi emmareden korunmak için

‎A yağına bakıp yürümek gerek.

‎Z ikredip Allah'ı dil ile daim,

‎A şk ile coşarak söylemek gerek.

‎

‎R ahman'ın has kulu olmak istersen,

‎B akışı haramdan çevirmek gerek.

‎E hlini ateşten korumak için

‎R asûl-i zişanı izlemek gerek.

‎

‎K ula kulluk etme Allah'a kul ol!

‎A yrılma Hakk yoldan hep müstakim ol!

‎D ünya bir handır her konan göçer,

‎E lbet hesap vardır bittiğinde yol,

‎M eyletme şeytana sen cennetlik ol.



‎