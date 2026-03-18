Kahramanlık Destanı ÇANAKKALE

Kahramanlık yürek işidir. Korkaklar, ödlekler, tembeller asla kahraman olamaz. Kahramanlar destanı yaşar, tarihçiler, edebiyatçılar, yazarlar, şairler yaşanmış olan destanı yazarlar. İşte Çanakkale Destanı da dünya tarihinde eşsiz bir destan olarak yaşanmış ve yazılmıştır.

Çanakkale inancın zaferidir. Ne inancı diye sormayın. Tabi ki Allah'ın vaadettiği ölümsüzlük inancı. Allah yolunda canını seve seve verebilmenin inancı. Bu yüzden imanın imkansızlığı yendiği yerdir Çanakkale diye tabir edilir. Bazı yazarlar Çanakkale Destanını anlatırken "öleceğini bile bile cepheye koştular" diye yazarlar. Ben bu ifadeyi şu şekilde düzeltiyorum "Onlar öleceğini değil, ölümsüz olacağını bile bile cepheye koştular." Zira yüce Allah onlar için ölü denmesini de yasaklamıştır. Ayet-i kerime'de:

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız."(Bakara Sûresi: 2/154) buyrularak bu hususa dikkat çekmiştir. İşte zafere ulaştıran inanç bu ölümsüzlük inancıdır. Yüce Allah onlardan bahsederken: "Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." (Ahzâb Sûresi:33/23) diye övgüyle bahsetmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu gerek cephede olan erlerin gerek geride kalan anne, baba, eş ve çocukların da aynı inançta olmalarıdır. Onlar da evladını, eşini cepheye gönderirken "Git! Evladım/Civanım haydi git! Ya Gazi ol ya Şehit!" nidalarıyla evlatlarını/eşlerini cepheye uğurlamışlardır. Şayet cephe gerisindekiler "Bizi bırakıp nereye gidiyorsun, biz sensiz ne yaparız" diyerek cepheye gitmelerine engel olsalardı tabi ki zafer kazanılamazdı.

Çanakkale Zaferi malını, canını, evladını dini için, vatanı için ve bütün mukaddesatı için seve seve feda edenlerin zaferidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu harbi Bedir Harbi ile kıyaslaması da oldukça manidardır. Bütün vatan evlatları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek bu eşsiz, muhteşem zafere ulaşmışlardır. Biz ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Ancak onların bize emanet ettiği vatanımıza sahip çıkarak gelecek nesillere teslim etmemiz gerekir. Zira bu vatan har vurup harman savrulacak bir miras değil atalarımızdan kalan bir emanettir. Milli Şairimizin Mehmet Akif Ersoy'un:

" Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına ...

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana" diye belirttiği gibi ecdadımızı yâd etmek için ne yapsak da az olduğunu belirtirken Çanakkale Zaferinin 111. yıldönümünde tüm şehitlerimizi Rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Onsekiz Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun. Burada 18 Dörtlükten oluşan tüm şehitlerimize ithaf ettiğim "Çanakkale Destanı" şiirimi siz kıymetli okurlarımın beğenisine sunuyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetlerini makbul, mekanlarını Cennet, makamlarını Firdevs, derecelerini âli eylesin. Bizi ve neslimizi de onlara lâyık evlatlar eylesin. Kıyamet gününde de Rasulünün sancağı altında buluştursun.

Çanakkale Destanı

Bu Vatan için çarpan bir kalbimiz var bizim.

Uğrunda dökülecek kanımız da var bizim

Atalardan yadigâr bayrağımız var bizim.

Duysun bütün düşmanlar Çanakkale geçilmez.

Çoluk, çocuk, ihtiyar can verir vatan için,

Feda eder kanını, ay yıldız bayrak için,

Gece gündüz demeden çalışır vatan için,

Duysun bütün düşmanlar Çanakkale geçilmez.

İslâm ile yoğrulmuş yurda düşman giremez.

Kesilse de boynumuz esaret kabul etmez.

Mal da can da fedadır, bu güzelim vatana

Duysun bütün düşmanlar Çanakkale geçilmez.

Bu millet kabul etmez hiçbir zaman zilleti,

Gözü kırpmadan içer ölümsüzlük şerbeti

Yedi düvel toplansa yine korku hissetmez,

İnancın zaferi bu, Çanakkale geçilmez.

Beşikte bebesini bırakıp gidenler var,

Ana, baba ve yardan geçip de gidenler var.

Düşmana korku salan nice civan yiğitler,

Duyurdu tüm dünyaya Çanakkale geçilmez.

Gökten yağmur misali yağar iken mermiler,

Allah Allah diyerek koşuyor Koçyiğitler,

Düşmanlar aç kurt gibi saldırınca vatana,

Çanakkale geçilmez dedi civan yiğitler.

Allah yolunda çarpar sevinçle bu yürekler.

Yediden yetmişe herkes şehit sırası bekler.

Albayrak dalgalanır gönderde hiç durmadan,

Ey şehit oğlu şehit peygamber seni bekler!

İmanlı yüreklerde olur mu ihanet hiç.

Bire vatan haini, sen kendine kefen biç.

Çanakkale ruhunu taşıyor benim gönlüm.

İmanım kâmil benim, Haktan ümit kesmem hiç.

Bu vatan gül bahçesi her neferi bülbüldür,

Ya Rab milletimizin, daim yüzünü güldür.

Ölüm vuslattır bize, Şehadet nasip eyle,

Çanakkale Zaferi Mü'mine kutlu gündür.

Ey şehit oğlu şehit şanın her an dillerde

Ay ve Yıldız ne güzel dalgalanır gönderde,

Vatanıma göz diken düşmanlar iyi bilsin,

Leş kargası hainler gömüldü denizlerde.

Ana eşikte kaldı, bebe beşikte kaldı,

Sılada sevenlerin, gözleri yaşlı kaldı,

Çanakkale boğazı mezar oldu düşmana,

Cepheye koştu gençler, bir güzel tarih yazdı.

Vatan bize emanet, dedi civan yiğitler,

Soysuza had bildirdi, şehit oğlu şehitler,

Bedir'den ilham alıp korkusuzca savaştı,

Şehadet şerbetini içti civan yiğitler.

Ey şehit oğlu şehit sen benim gönlümdesin,

Nasıl hitap edeyim gönlünüz incinmesin,

Rabbim vermiştir sana, makamın güzelini

Şehitlikle taçlandın, kutlu olsun zaferin.

Vatanıma göz diken, tarihten ibret alsın,

Kendi boylu boyunca bir mezar hazırlasın.

Bu nesil aziz nesil, korku yoktur gözünde,

Kahraman ecdadımdan tüm dünya ibret alsın.

Vahşette sırtlan gibi, yamyam sürüsü vardı,

Mehmet'im İman ile koşup cepheye vardı.

İmkansızlık içinde savaşan cengaverler,

Tarihte eşsiz olan büyük zafer kazandı.

Kopsa da kol ve bacak, ayrılsa da bedenden,

Mehmet'im vazgeçmedi savunduğu değerden,

Yedi düvel bir olmuş saldırırken vatana,

Allah Allah diyerek haykırdılar cepheden.

Yâ Rab sen kabul eyle benim dualarımı,

Çiğnetme düşmanlara, bu güzel vatanımı,

Şehit oğlu şehitler emanet etti bize

Şehit kanları ile yoğrulan toprağımı.

Gönderde dalgalanan, al bayrağım inmesin.

Kahpe düşman elleri, Mabedime değmesin.

Atalardan yadigâr bu güzel vatanımda

Allah nidalarıyla minareler inlesin.

Dr. Resul Coşkun

T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi