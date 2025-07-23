Lütfen DİKKAT!

Muhterem Komşularım! Arkadaşlarım!

Hocamızdan bir Mesaj var: "Her daireden bir kişi gelse Camimiz dolup taşar. Gündüz vakti işi olanlar camiye gelemez ama hiç değilse Sabah namazına gelsinler."

Beş vakit ezanların okunduğu bir beldede yaşıyoruz Elhamdulillah. Ezan Allah'ın en büyük oluşunu ve birliğini, O'ndan başka hiçbir ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğunu haykırıştır. Ezan Namaza ve Kurtuluşa davettir. Bu yüce davete kulak verin.

Sabah namazı o kadar değerlidir ki sadece 2 Rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha değerli, Farzı ise sünnetten kat kat üstün. Sabah namazı Kuran'da şahitli namaz diye ifade edilir. (İsra Suresi :78. Ayet) Ayrıca Camide kıldığınız zaman 27 derece daha fazla sevap var. Lütfen bu kutlu mesaja icabet edin. Her güne Cami'de kıldığınız Sabah namazıyla başlayın. Allah bütün dua ve ibadetlerinizi kabul etsin.

Bismillahirrahmanirrahim.

"Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

Tevbe Suresi:18. Ayet

EY MÜSLÜMAN!

Ey müslüman!

Gafletten uyan!

Bak! Beş vakit

Okunuyor Ezan.

Unutma!

Ebu cehiller pusuda,

Ümeyyeler oyun peşinde.

Taş mı koydular göğsüne?

Haykır Hakkın birliğini.

Koş Allah'ı zikretmeye!

Öksüz koyma mescidini.

Küfür tek millet unutma!

Hakk'tan kaçıp rezil olma!

Dr. Resul Coşkun

T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

Müslümanlık Allah'ın dinine teslimiyettir. Allah'ın boyası ile boyanmaktır. Allah'ım! Bizi ve neslimizi dinini temsil eden gerçek müslümanlardan eyle. Âmin.

İşe yetişmek için koşturduğumuz gibi, ALLAH'ı zikretmeye koşan kullardan olmamız dileğiyle.