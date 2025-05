‎"Konstantiniyye (İstanbul) mutlaka fethedilecektir. Onu feth eden komutan ne güzel komutan, onu feth eden ordu ne güzel ordu!"

‎ Hz. Muhammed (sav)

‎

‎Müjdelenen Fetih Günü

‎29 Mayıs

‎

‎Bu gün Yirmi dokuz Mayıs,

‎Müjdelenen fethin günü.

‎Hakk Rasul'den övgü alan,

‎Orduyla Komutan günü.

‎

‎Ey müslüman can kardeşim,

‎Sakın unutma bu günü!

‎İslâm ordusunun haçça,

‎Galip geldiği bu günü.

‎

‎Öyle bir fetih ki bu gün,

‎Gemiler karada yüzdü,

‎Öyle bir fetih ki bu gün,

‎Bizans’ın yıldızı söndü.

‎

‎Ey müslüman can kardeşim,

‎Sakın unutma bu günü!

‎Ehl-i salibin tarihe,

‎Gömüldüğü kutsal günü.

‎

‎Bu gün yeni bir çağ açan,

‎Kutlu bir Emirin günü.

‎Tarihte şanıyla anılan,

‎Güzel bir ordunun günü.

‎

‎Ey müslüman can kardeşim,

‎Sakın unutma bu günü!

‎Konstantin'in İslambol'a

‎Döndüğü bu güzel günü.

‎

‎Muhibbi Rasûlüm bu gün,

‎Ataları rahmetle an!

‎Örnek alıp çalış sen de,

‎Girmesin vatana düşman.

‎

‎Ey müslüman can kardeşim,

‎Sakın unutma bu günü!

‎Ehl-i Kur'an'ın nuruyla,

‎Onurlanan kutsal günü.

‎

‎ Dr. Resul Coşkun

‎T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

‎ 29 Mayıs 2025

‎

‎Din-i İslâm, Vatan, Bayrak uğruna canlarıyla, mallarıyla, evlatlarıyla Allah yolunda cihad eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve müslüman geçmişlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Allah mekânlarını Cennet makamlarını Firdevs eylesin. Nefsimizi, neslimizi İslâm nuruyla nurlandırsın. Atalarına yaraşır şuurlu, onurlu nesiller olmamız dileklerimle 29 Mayıs İstanbul'un Fethi gününüz kutlu olsun.