‎Önemli Bir UYARI

‎Lütfen!... Sizi hayra çağıran, şerden sakındıran, Allah'ın rızasını kazanıp Cennetlik olmanız için çalışan arkadaşlar, dostlar edinin, şeytan dostu olup sizi cehenneme çağıran dostlar ve arkadaşlardan uzak durun. Zira yüce Allah Nur süresinde 21.Ayette: "Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkmazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir." buyurmaktadır. EMREDEN Cenabu ALLAH. Lütfen UYMAYIN ŞEYTANLARA VE ŞEYTAN DOSTLARINA.

Aşağıdaki ayetler bize vazifemizi hatırlatıyor:

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‎Maide Suresi

‎Bismillahirrahmanirrahim.

‎35 ve 36. Ayetler: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

‎Şüphe yok ki kâfir olanlar, yer yüzündeki her şey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler onlardan asla kabul edilmez; onlar için acı bir azap vardır."

Vazifemizin bilincinde olarak Yuva Allah'a dua ediyoruz:

‎ Allah'ım! bütün övgüler Sanadır, Sana inandık, Sana güvendik, Sana sığındık, rahmetini umuyor, azabından Sana sığınıyoruz. Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi nurlu yolundan ayırma. İmanımızı kuvvetli amellerimizi salih eyle. Dünyada Kur'an'ı bize yoldaş, ahirette şefaatçi eyle. Habib-i edib'in, Resul-i kibriya ya salât ve selâm ediyoruz O'na (sav) komşu eyle bizi. Yâ Rab! Yaptığı her işinde Senin rızanı gözeten ve rızanı kazanan kullarından eyle. Allah'ım! bizi ve evlatlarımızı, şeytanın ve şeytan türü insanların şerlerinden muhafaza eyle. Ayaklarımızı Sırat-ı Müstakîm'inden ayırma, kıyamet gününde de sırat köprüsünden kaydırma. Allah'ım! son nefesimize kadar müslüman olarak yaşat, müslüman olarak öldür ve salihler zümresine ilhak et. Âmin. Yâ Muîn. Yâ ze'l-Celâli ve'l-İkrâm.

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‎YAKARIŞ

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‎Allah'ım! Gittiğimiz tüm yolları,

‎Bizi Sana ulaştıran yol eyle.

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‎Karşımıza çıkan tüm insanları,

‎Bizi Sana ulaştıran dost eyle.

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‎Dünyada kazandığımız malları,

‎Rızan için infak eden kul eyle.

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‎Müslüman olarak yaşat ve öldür,

‎Hesap günü yüzümüzü ak eyle.

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‎Cennettinde bizi ve neslimizi,

‎Rasulüne komşu olan kul eyle.

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‎Muhibbi Rasûlün dualarını,

‎Ahseni kabul ile kabul eyle.

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‎ AMİN. YA MUÎN!

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‎ (Gül Sevdası Şiir kitabımdan)