Şiir ve Şair : 21. Mart Dünya Şiir Günü

‎Ağızdan çıkan her söz sorumluluk gerektirir. İyi ya da kötü her söz bize er ya da geç karşılık olarak döner. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İbrahim sûresinde sözü ağaca benzeterek anlatmış ve güzel sözün değerini; (‎Bismillahirrahmanirrahim)

‎24. Ayet: "Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.

‎25. Ayet: Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir." buyurmak suretiyle açıklarken kötü sözü ise akabindeki ayetlerde;

‎26. Ayet: "Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.

‎27. Ayet: Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de âhirette sağlam tutar; Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar." buyurarak açıklamıştır

‎Hazreti Muhammed (sav) de; “Şüphesiz ki, doğruluk iyiliğe götürür ve kuşkusuz ki, iyilik de kişiyi cennete götürür. Yine muhakkak ki, kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır ve şüphesiz ki, yalancılık ise kişiyi facirliğe (şerre) götürür! Yine kuşkusuz ki, facirlik de kişiyi cehenneme götürür ve yine muhakkak ki, kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır!” (Müslim 2607/103) buyurmak suretiyle sözlerin değerine, önemine dikkat çekmiş, doğru sözün iyiliğe, iyiliğin de Cennet'e götüreceğini belirtmiş, yalan sözün kötülüğe kötülüğün de cehenneme götüreceğini haber vermiştir.

Şiir de edebî söz söyleme sanatlarından biridir. Didaktik, pastoral, lirik, epik, satirik, dramatik vb. yazılan şiirler gerek konu itibariyle gerek şekil itibariyle insanlara etkisi olan bir sanattır. Şayet içerik iyi ve güzel olursa bu sayede iyilik ve güzellikler yaygınlaşır, yanlışlara set çekilir. Şayet içerik kötü, gayri ahlaki olursa o zamanda kötülüğün, ahlaksızlığın yaygınlık kazanmasına sebebiyet verilmiş olur. Kötülüğün yaygın olduğu bir ortamda da toplumsal huzurun, barışın olması ve fertlerin güvende olması mümkün değildir.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de şiir ve şairler hakkında şairler anlamına gelen şuara süresinde ayetler yer almaktadır. Ayetlerde;

(Bismillahirrahmanirrahim)

224. Ayet: "Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar.

225' 226. Ayetler: Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin?

227. Ayet: Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına nelerin geleceğini) yakında görecekler." diye bahsedilerek şairlerin etkisi vurgulanmış, sapkınlık vesilesi olduğu belirtilirken şairlere de iman etmek, salih amel işlemek, Allah'ı çokça zikretmek ve haksızlıklara karşı gelmek gibi kıstaslar getirilmiştir.

Bu kıstaslara uyarak toplumsal huzurun, barışın sağlanması için hiciv sanatını kullanan Ziya Paşa, Fuzulî, Nabi, Seyranî, Mehmet Akif Ersoy, Abdurrahim Karakoç gibi şairler de edebiyat tarihinde yerlerini almış, yazmış olduğu şiirleriyle adeta bir nevi lokomotif görevi görmüşlerdir.

Ağzı olan konuşur da önemli olan konuşmak değil ne konuştuğumuzdur. Konuşmalarımız, yazdıklarımız hayra vesile oluyorsa Allah'ın rızasına uygunsa ne mutlu bize. İste o zaman Fussilet Sûresinde övgüyle bahsedilen kimselerden oluruz. İşte bu sûrenin 33. Ayetinde Yüce Allah: "Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve “Ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır? buyurarak konuşmanın yolunu da göstermiştir.

Bize kitabıyla, peygamberiyle hakkı hakikati gösteren Allah'a hamd olsun, verdiği sayısız nimetlerden dolayı O'na şükrediyoruz. Rasûlü Hazreti Muhammed'e salât ve selâm ediyoruz.

Allah Bizi ve neslimizi en güzel sözü duyan, ona uyan, Hakk'a davet eden, salih ameller isleyen ve "Ben Müslümanlardanım" diyen özü ve sözü güzel olan sevdiği ve razı olduğu "Gir Cennetime" buyurduĝu salih muttakî kullarından eylesin. Bizi şaşkın şaşkın dolaşan, yapmadıkları şeyleri söyleyen, Hakk yolundan sapan ve saptırmaya çalışan şeytanları dost edinen kimselerden/şairlerden eylemesin. Bize daima hakkı söyletip, hakikati yazdırsın, nefsimize ve şeytana uydurmasın, nurlu yolundan ayırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun.

21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlu Olsun. Hakkı, hakikati savunan merhum şairleri rahmetle yad ediyor hayatta olan, hakkı savunan şairlerimize de sağlık, afiyet ve hayırlı, bereketli, uzun ve güzel ömürler diliyorum.

Burada 21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle yazmış olduğum şiirimi tüm şairlere ve şiir sevenlere ithaf ediyorum. Allah sağlık, mutluluk, huzur, iman ve salih ameller ile dolu güzel ömürler versin.

Şiirlerim Var Benim

İkram ederim her gün

Seven tüm dostlarıma,

Yemekten daha leziz,

Şiirlerim var benim.

Konular değişse de

Sevgim hiç değişmiyor,

Sevdiğim dostlarıma,

Şiirlerim var benim.

Güle gönül verenler,

Gül Sevdası okusun

Eşsiz Gülden (sav) bahseden,

Şiirlerim var benim.

Kur'an'dan damla damla,

Ayetler paylaşırım,

Gönülden dualarla,

Şiirlerim var benim.

Muhibbi Rasulüm ben,

Rasul (sav) benim önderim.

Her iki cihanda da,

Sevinsin sevenlerim.

Dr. Resul Coşkun

T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Rabbim sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte, sağlıkla, huzur ve mutlulukla dolu nice Ramazanlara, Kadir Gecelerine ve ardından bayramlara kavuştursun.