‎Boyalar iki çeşittir

‎1-Allah'ın boyası 2- Diğer boyalar

‎

‎Hayatta herşeyin bir rengi vardır, bir de dengi.

'‎Al'; bayrağa renk olur bağımsızlığı yansıtır, şehitlerde kan olur ölümsüzlüğü yansıtır.

‎Zalimlerin, kâfirlerin elinde ise al katliamın rengi olur, canavarlığı yansıtır.

‎

‎Şeffaflık da bir renktir esasında içinde olanları yansıtır.

‎Helalin rengi belli olduğu gibi haramın rengi de bellidir.

‎Peki ya sizin renginiz hangisi?

‎

‎Yetim malı yiyerek içini kor ateşlerle dolduran kimsenin rengi mi yoksa yetim ve öksüzleri kollayan, başlarını okşayanların rengi mi?

‎

‎Sizin renginiz kutsal değerler uğruna cihad edenlerin rengi mi yoksa hiçbir değer tanımayan/taşımayan ot gibi gelip sap gibi gidenlerin rengi mi?

‎

‎Sizin renginiz özüyle, sözüyle, davranışlarıyla Kur'an ve Sünnet üzere yaşayan, Hakk rızasını kazananların rengi mi yoksa bulunduğu ortama göre renk değiştiren bukalemun tipli münafıkların rengi mi?

‎

‎Sizin renginiz âlemlere rahmet olarak gönderilen en güzel ahlak örneği olan o mümtaz şahsiyet Hazreti Muhammed'in (sav) rengi mi, yoksa fitne ve fesat kaynağı, İslâm düşmanı, münafıkların babası Abdullah ibni Sebe'nin rengi mi?

‎

‎Sizin renginiz İslam ile müşerref olduktan sonra 'Dağda bir kurt kapsa koyunu, sorar adli ilahi Ömer'den onu' diye adalet timsali olan Hazreti Ömer'in rengi mi yoksa şeytan tutsağı olan şerriyle nam salmış çoluk çocuk, genç ihtiyar, suçlu suçsuz ayırmadan katliam yapan, sağlık ve eğitim yuvalarını bile bombalayarak yok eden canavar ruhlu Binyamin Netanyahu'nun rengi mi?

‎

‎İnsanlar yaşadıkları şekilde anılırlar, Tıpkı Abduluzza bin Abdulmuttalib gibi 'Ateş babası/ebu leheb' lakabıyla kıyamete kadar bedduayla anılmak da var, adı her söylendiğinde rahmet ile yâd edilenlerden olmak da var. Kiminle kıyaslandığınıza dikkat edin, Zira o sizin renginizi yansıtır. Burada konuyla ilgili yazmış olduğum 'Allah'ın Boyası' isimli şiirimi siz kıymetli okuyucularımın beğenisine sunuyorum.

‎

‎Allah'ın Boyası

‎

‎En güzel renktir Allah'ın boyası,

‎Işıl ışıl olur O'nun şuası,

‎Boyanın onunla buyurur Allah,

‎İşte bu boyadır boyanın hası.

‎

‎Boyanmak istersen bu boya ile,

‎Oku sen Kur'an'ı hem tatbik eyle.

‎Sırat-ı müstakim'in rehberidir o,

‎Yolun sonu biter hep saadetle.

‎

‎Muhibbi Rasûl ol hep aşkıyla yan!

‎Allah'ın en güzel rengiyle boyan!

‎Her zaman hayata yansıt sen onu,

‎Ömrünün sonunda olmasın hüsran.

‎

‎

‎