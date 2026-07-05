‎Sosyal Belediyecilik Örneği: Kocasinan

‎Muhterem Vedat Sağlam Bey'in öncülüğünde akademisyen, öğretmen, yazar, şair ve çeşitli meslek gruplarının da içinde olduğu Bilgi ve Hikmet grubu olarak bu gün (4 Temmuz 2026) Kocasinan Belediyemize ait sosyal tesislerden bazılarına Muhterem Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayraktar'ın daveti üzerine ziyarette bulunduk. Bu nazik davetinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu gün sizlere sosyal belediyecilik anlamında bu tesislerden bahsedeceğim. Sosyal tesisler kültürden sanata, bilimden spora zengin içeriği ile topluma hizmet etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli ortamlarda yetişmesi elbette her anne baba gibi bizimde önceliğimizdir. İşte bu bağlamda Kocasinan Belediyemiz sorumluluk üstlenmiş ve onlar için tesisler inşa etmiştir. Belediyemize ait bu sosyal tesislerde Çocuk Klübü içerisinde çocukları yeteneklerine uygun çalışabilecekleri resim, tiyatro, müzik atölyeleri, bağlama ve gitar atölyesi eğitimciler, psiko terapi ve rehberlik hizmeti veren uzmanlar eşliğinde hizmetler ifa etmektedir.

Kocasinan Akademi Mimar Sinan Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi de ziyaret ettiğimiz güzide mekanlardan. Kocasinan'da geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin ilmi yönden gelişmelerine imkan sağlayan 7 adet Sinan Kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphaneler 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hizmette sınır tanımayan bu güzide tesislerde hem yerinde okuma, çalışma imkanı sunulurken hem de ödünç kitap alabilme imkanı da bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphaneye gelen öğrenci ve okurlar için sınırsız meşrubat ve simit/puaça ikramı da sunulmaktadır. Kış sezonunda ise sıcak çorba ikramı da yapılmaktadır.

Sağlıklı spor etkinlikleri için uzman öğreticiler rehberliğinde Fitness salonu ve yüzme havuzu da yer almaktadır. Kişilerin isteğine göre spor aletlerine yönlendirilirken yüzme bilmeyenlere de yüzme dersi verilmektedir. Havuzlar hijyen/temizlik konularında olması gereken sihhî standartlarda olup sürekli denetimi yapılmaktadır. Ayrıca uzman can kurtaranlar da yüzme havuzların da hizmet etmektedir.

Kadın eli değmiş, el emeği göz nuru leziz tatların mekânı özellikle kadın istihdamının bulunduğu Fevzi Çakmak Sinan Kafe de Kocasinan Belediyemize ait Sosyal tesislerden biri. Bu tesis de takdire şayan bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum; Kafenin inşa alanında yetişmiş ağaçlar bulunduğu için dâhi bir mimari zekayla Muhterem Ahmet Çolakbayraktar başkanımız ağaçları kesilmekden kurtararak bina içerisine dahil etmiştir/ettirmiştir. Etrafına şeffaf cam kaplama yapılarak dekoratif birer sütun haline getirilen dört ağaç hayatiyetini devam ettirmektedir.

Sosyal tesislerden bir diğeri de Yakut Mahallesi'nde küçük dostlarımız için kurulan Kedi Kasabası'dır. Özellikle hayvan sever küçük çocuklar için hoşça vakit geçirecekleri güzel bir mekân hazırlanmıştır.

Sosyal tesisler arasında ihtiyaç sahiplerine uzanan dost eli Dost mağaza ve Dost market bizi en çok duygulandıran mekânlardan biri. Yapılan inceleme sonucu gerçek manada İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere durumuna gere yıllık 15000 TL tepeden tırnağa giyim yardımı ve aylık 4500 TL gıda yardımı sunulmaktadır. İhtiyacı olanlar bu mağaza ve marketlere gelerek incitilmeden kaliteli ürünlerden ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Yine mağazada ihtiyaç sahibi damat ve gelinler de unutulmamış onlar için de damatlık ve gelinlikler sunulmuştur. Mağazada çocuk sahibi olan muhtaç ailelere de doğum çantası hazırlanmıştır. Ayrıca Kocasinan'da geri dönüşüm sağlamak için ikinci el eşyalarında sunulduğu mağaza da vardır.

Market bölümünde arzu edilen her türlü gıda bulunduğu gibi çölyak hastalığı olanlar için de glutensiz ürünler de vardır. Yine Kocasinan İlçemizde Glutensiz Kafeler de kurulmuştur.

Ziyaret ettiğimiz sosyal tesislerden bir diğeri de Hıdırellez Gök Gözlemevi ve Köşkü'dür. Meraklılarına gök cisimleri izleme imkanı sunan bu güzide eserler de Kayseri de gezilecek yer arayanlar için ziyaretçilerini beklemektedir.

Kayseri'nin muhteşem manzarasını izlemek, hoşça vakit geçirmek, piknik yapmak isteyenler için hazırlanmış güzel bir mekân da Erkilet Millet Bahçesi. Bu mekânda Kayseri'nin her yeri adeta önünüze konulan bir tablo gibi seyredilebilmektedir.

Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurulan Asfalt Plenti fabrikası da Kocasinan'ın değerine değer katan işletmelerden biri.

Bu günkü gezimiz Kayseri Adliyesinin karşısında kurulan Lüks Restoran kalitesinde ev yapımı yemeklerin uygun fiyatla sunulduğu Sinan Kafe'de Sosyal Belediyecilikte öncü olan kıymetli başkanımız Ahmet Çolakbayraktar'ın da katıldığı yemek ve çay sohbetiyle tamamlıyoruz.

'Halka hizmet hakka hizmettir' düşüncesiyle yola çıkan sayın Ahmet Çolakbayraktar Bey hizmete adanmışlık ruhuyla başkanlığa devam etmektedir. Yaptığı çalışmalardan, hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sağlıkla, huzur ve mutlulukla dolu güzel ömürler versin. Daha nice eserlere imza atmayı nasip etsin. Ben de halk şairi olarak kendisine şu dörtlüğü ithaf ediyorum.

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‎Sayın Çolakbayraktar!

‎Olasın hep bahtiyar,

‎Hakk razı olsun senden,

‎Cennette eyle karar.⁠⁠⁠⁠⁠⁠

‎ Dr. Resul Coşkun