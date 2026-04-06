Trump ve Netanyahu'ya Açık Mektup

Ey zulümde yarışan şeytan dostları!

İnsanlık utanıyor sizi insan görmekten.

Bu nasıl bir anlayış bu nasıl bir vahşet!? Hiç mi utanma duygusu yok sizde. Her demeciniz vahşet, her uygulamanız vahşet. Canavar bile masum kalır sizinle kıyaslandığında.

‎Teknoloji çağında insanlığın huzuru için mutluluk için yarışmak, yardımlaşmak varken masum insanlara saldırmanın, gittiğiniz yerleri kan gölüne çevirmenin ne anlamı var? Bir insanı kurtarmak ayet-i kerime'de de ifade edildiği gibi bütün insanlığı kurtarmak gibidir, haklı bir sebep olmaksızın bir insanı öldürmek de bütün insanlığı öldürmek gibidir. Zira ayet-i kerime'de Yüce Allah: "İşte bundan dolayı İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur...” buyurmuştur. (Maide Sûresi:5/32)

Menfaatleriniz uğruna Hak hukuk tanımaz tavrınız günden güne insanlığa değer kaybettiriyor. Yaptığınız şeyler kudurmuş hayvan tecrübesi.

‎Medeniyet yakıp yıkmak öldürmek değil, imar etmek, inşa etmek ve hayat kurtarmaktır. İnsanlık tarihinde hayırla yad edilmektir. Medeniyet bombalar yağdırıp katliam yapmak değil, ‎teknolojiyi insanlığın yararına kullanmaktır. Demokrasi adı altında ‎yapmış olduğunuz uygulamalar "Demokrasi şeytan düzenidir" diyenleri haklı çıkarıyor. Sinsice planlar yapıp ülkeleri karıştırmak, şahsi menfaatleriniz ve sizin deyiminizle "güzel Amerika (!)" için çeşitli entrikalarla yönetimi ele geçirmek, orada yaşayan halklara "size demokrasi getireceğiz" diyerek zulmetmek, okulları, yurtları, hastaneleri bombalamak insanlık adına nasıl açıklanabilir!?

Eğer birazcık sağlıklı düşünebiliyorsanız yaptığınız şeylerin insanlık adına utanılacak şeyler olduğunu siz de kabul edersiniz. Savaşı başlatan sizsiniz, saldırdığınız ülkeleri "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" diyerek bombalar yağdırıyor ardından onları suçlu göstermeye çalışıyorsunuz.

Ey insanlık düşmanı Netanyahu! Filistin'i, Gazze'yi kan gölüne çevirdiğiniz yetmezmiş gibi bir de gönderilen yardımları engellemeye çalışıyorsunuz. Hastaneleri, eğitim yuvalarını, barınakları bombalıyor, yakıp yıkıyor, çoluk çocuk demeden insanları öldürüyorsunuz, kendi ülkenize bir bomba atıldığında kuyruğuna basılmış hayvan gibi ciyaklıyor ve bunun bir 'savaş suçu' olduğunu söylüyorsunuz. Ortada savaş yokken savaş başlatan, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren sizsiniz. Dolayısıyla asıl savaş suçulusu da sizsiniz. Bu nasıl bir vahşet! Bu nasıl bir insanlık?

Ey insanlığın yüz karası şahsiyetler! İnsanlık modeli görmek istiyorsanız ‎İslam medeniyetine bir bakın. Gittikleri her yere hastaneler, imaret haneler, hanlar, hamamlar inşa etmişler, savaş halinde bile esir aldıkları kişilerle kendi yiyeceklerini içeceklerini paylaşmışlardır. Korunmaya, barınmaya ihtiyaç duyan hayvanlara bile barınaklar yapmışlardır. İşte gerçek insanlık budur.

Mektubuma son verirken size selam ve esenlikler dilemek isterdim ancak mektubumu size ve sizin gibilere lânet okuyarak tamamlıyorum. Çünkü dünyada yaşanan bütün sıkıntıların sebebi sizsiniz. Epstein belgeleri sizin gibilerin 'eşrefi mahluk' değil 'esfel-i safilin' olduğunu ortaya koymuştur. Allah sizi ve sizin gibileri dünyada da ahirette de en acıklı azaplara, ızdıraplara, çaresiz hastalıklara uğratsın. Dünyada da cehennemi yaşatsın.