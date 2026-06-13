‎Yönetimde Namaz Modeli

Farzdan önce sünnetle başlayan namazlarda herkes bireysel hareket ettiği için bir dağınıklık söz konusudur. Biri tekbirle başlarken diğeri rükû da, bir diğeri secde de olabiliyor. Ancak cemaatle namaz kılarken bir kişinin/İmamın yönetiminde herkes birlik oluyor ve birlikte hareket ediyor.

Ne zaman cemaatle namaz kılsam veya kılanları izlesem birlikte hareketin güzelliği hep dikkatimi çeker ve aklıma yönetim biçimi gelir. Cemaatle namazın yönetimle ne alakası var diyebilirsiniz...

Malumunuz olduğu üzere Kamet ile başlayan cemaatle namazda İmamla birlikte hareket edilir. Sonra gelenler de imama uyar ve onunla birlikte hareket eder. İmamı bekletme mümkün olmadığı gibi imamdan sonraya kalmak da doğru değildir. Bir kişinin yönetiminde herkes aynı şeyleri yapar veya yapılanları taklid eder. Selam verilince de birlik bozulur ve kopmuş tespihin taneleri gibi herkes dağılır.

Burada İmamlık yapan kişi işin ehli olandır. Yani en iyi Kur'an okuyan, Kur'an'a göre yaşayan kişilerdir. İşte yönetimde de işin ehli seçilmelidir. Zira ehil olmayan imamla namaz nasıl ki fasid olursa ehil olmayan yönetici de devleti ifsad eder.

İmamın arkasında durması gerekenler de elbette ehil olanlar olmalıdır. Zira imamın başına bir sorun gelirse arkasında duranlar yerini doldurabilmelidir. Burada dikkat amiz husus imamın hatalarında cemaatten ehil olanların hataları düzeltmesidir.

İmam yanlışlık yaparsa arkada olan liyakatli kişiler kırmadan, üzmeden bozmadan düzeltme yapmak suretiyle namazın tamamlanmasını sağlar. İmam namaza devam edemeyecek durumda olursa namaz bozulmadan hemen arkasında duran liyakatli kişi yerini doldurur. Yönetimde de liyakat esas alınırsa lider ölüm, hastalık vs. herhangi bir nedenle görevi bırakacak olsa devleti yıkmadan bozgunculuğa/bozgunculara fırsat vermeden liyakat sahibi yerini doldurur ve düzen devam eder.

İmam başına buyruk olmadığı gibi dediği dedik de değildir. Aksine Kur'an ve sünnete uygun hareket etmek zorundadır. İmamlar değişse de kurallar değişmez. Bu da yönetimde olanlar, iktidarlar değişse de evrensel nitelikte kurallar sabit kaldığı zaman devletin bekası da devam eder. Ama bir kişinin gidişi veya gelişiyle yeni kurallar konursa veya yönetici keyfi uygulamalar yaparsa öyle bir devlette, toplumda kargaşa hakim olur, huzur ve toplumsal barıştan da söz etmek imkansızdır.

Konuyla ilgili bir diğer önemli husus da Namaz vakitleridir. Namazların vakitli olması planlamanın önemine dikkat çekmektedir. Planlama yapıldığı taktirde zaman ve imkanlar en verimli şekilde kullanılır, başarılı sonuçlara ulaşılır. Hazreti Muhammed'in (sav) de belirttiği gibi "Vaktinde kılınan namaz nasıl namazların en faziletlisi" (bkz.: (Tirmizî, Salât, 13/170; Buhârî, Mevâkît, 5; Cihâd, 1; Müslim, Îmân, 137-139) ise vaktinde ve usulüne uygun yapılan işler de başarılı sonuçlar elde etmek için elbette en değerli vakitler ve işlerdir.

Burada bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum; Yüce Allah "Sabır ve namazla/ dua ile yardımlaşın" buyuruyor. Yönetimde karşılaşabileceğimiz sorunlar yardımlaşarak sabırla çözülmeye çalışılmalıdır. Zira Yüce Allah "İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir." (Maide: 5/2) buyurarak günah ve düşmanlık hususunda değil iyilik ve takva üzerine yardımlaşmamızı emretmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de birlik olmanın kuvvet vesilesi olduğu şöyle ifade edilmiştir: "Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfal: 8/46). Ayet-i kerimede birlikte harekete vurgu yapılırken kitap ve sünnetin önemine de dikkat çekilmiştir. Nasıl ki namazda kitap ve sünnete uygun hareket ediyorsak/etmek zorundaysak, yönetim dahil her işimizde de kitap ve sünnete uygun hareket etmek zorundayız. Aksi takdirde dinimiz de devletimiz de elden gider. Hem dünyada hem ahirette acıklı sonuçlara düçar oluruz.