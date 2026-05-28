Mümin'in Bakış Açısı

Öncelikle kendi nefsime ithafen ;

İnsan menfaatlerine yenik düşebilir,korkularına kapılabilir heves ve hevasını hakikat zannedebilir. Gücünü adaletin önüne koyabilir. İnsan yanılabilir azizim. Bazı hakikatler kaybedildikten sonra kazanılmaya başlanabilir.Ama her fırsatta insan, tek bir cümlede kendi hayatını toparlayabilir. “Elhamdülillahi ala külli hal”...! Bu cümleyi önce kendi nefsime,sonra sizlere sunuyorum.

Şükürden uzak kaldığımız her halimiz bizi bir adım daha yokluğa ve yoksulluğa götürdüğünün farkındamıyız? Koskoca kainat içinde zerre kadarız. Allah indinde kürre olmaktan bizi ne alıkoyabilir ki? Düşünün bütün şerler bir araya gelse,hakiki bir müslümanı dilinden ve dininden kim ayırabilir? Mümin için şerlerde bile hayır vardır,ümitsizliğe düşmez,karanlıklara boyun eğmez,doğru yolu ona mutlak yoldaş olur. Yollar bize yürümemiz için vardır,yolda kalmak için değil. Tabiki engelleri bir lütuf bilirsek,şeytanı bile hayr bilirsek,zenginliğide hayr bilirsek,fakirliğide bir hayr bilirsek,hasta olup yataklara düşsek bile hayrdır,sağlıklı ve afiyette olsak bile hayrdır. Gerçek bir mümini hayrdan kimse ayıramaz.

Müslüman uyanık olmalı,ve şunu anlamalı;

Cenabı Allah bizi hem uyarmak,hem uyandırmak,hem yükseltmek,hem arındırmak için şeytanı aleyhi laneti bize var kılmıştır. Şeytanı Ademoğlundan daha üstün bir varlık kılmış olsaydı,Hz. Adem’e secde etmesini istemezdi. Başımıza egemen kıldırmayın şeytanı. Egemenlik kayıtsız ve şartsız her haline hamd eden müslüman üzerinedir.

Şunu da sormak istiyorum;

Bizlere ne oluyor mümin kardeşlerim? Ne oluyor da dünyamızı kendimize karar yeri kıldık?

Geçim güzelse,sağlık yerindeyse,çoluk çocuğa karışıp herkesin istikballerini düşünüp imkanlar sunuyorsak,değmeyin keyfimize deyip bir hayat yaşıyorsak,ne oluyor da kendi elimizle yaptığımız putlarımıza mukim oluyoruz. Lütfen sorgulayın,yolcu olduğumuz şu dünyada mukim kalmayı düşünmeyin. Hata da yapabilir,günahta işleyebiliriz,lakin gönlü Allah’ta olanın savaşı nefsiyledir,şaytanladır. Gönlün Allah’ta değilse,zerre olmayada gücenme.

Sorgulayalım kendimizi her daim,çocuk değilsen,deli değilsen her daim sorgula kendini.

Kendimize yalanlar kurup kandırmayalım. Eşsiz bir sanatsın. Ressamımıza mahçup olmayalım. Cenabı hakkın yanında insandan daha üstün bir varlık yoktur,der Rasulullah (as).

Kötülük varken iyilik gibi bir fazileti ortaya koymuştur insan.Unutma; Mükerrem bir varlıksın. Her halimize “Elhamdülillahi ala kulli hal”. Vesselam .