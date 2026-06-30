Suç Benim De Vicdan Senin Mi?

İnsan bazen kendini her şeyden arındırabilir ama vicdanından asla. İçinden dünyanın en güzel cümlelerini kursa da, en inandırıcı yüz ifadesini takınsa da, gecenin bir vakti başını yastığa koyduğunda kendisiyle baş başa kalır. İşte o zaman insan kendi muhasebesini yapabilir.

Suçluluk psikolojisi çok garip bir duygudur. Dışarıdan bakıldığında insan normal görünür ama içinde sürekli bir hesaplaşma vardır. En küçük bir sözden alınır, en masum bir cümleyi bile üzerine çeker. Çünkü vicdan, yapılanı asla unutmuyor. İnsan unutmaya çalışıyor ama vicdanın hafızası, aklın hafızasından daha güçlüdür. Bununla hepimiz mutlaka baş başa kalmışızdır. Bazen dikkat ediyorum da; bazı insanlar bir şeyi ispat etmek için gereğinden fazla dil tüketiyor. Sürekli dürüst olduğunu söylüyor, bilinçsiz yeminlerle sürekli temiz olduğunu anlatıyor, sürekli haklılığını savunuyor. Aslında insan en çok hangi konuda sesini çıkarmak istiyorsa, çoğu zaman en büyük vicdanı oradadır. Çünkü doğru yapılan bir eylemin kendini açıklamasına ihtiyacı yoktur. Güneş, doğarken ben doğuyorum demez; biz onu ışığından anlarız. Öyle değil mi?

Bakın güzel bir anlayıştan yola çıkarsak, Derler ki, "Kalbin de ne varsa diline o yansır." Çünkü içeride ne varsa dışarıya taşması mutlak şeyde o dur. Her kötülük önce kalpte başlar, hakaret, inkar, küfür ve saldırı gibi eylemlerle dışarı taşar. Bu yüzden azapta kalplerimizi sarmıştır. İçinde sakinlik olanın dili yumuşaktır. İçinde öfke olanın dili serttir. İçinde suçluluk taşıyan ise sürekli kendini temize çıkarmaya çalışır. Peki bir insanın haklı olmasıyla, kendini haklı çıkarması aynı şey mi? Tabii ki değil.

Ne gariptir ki bazen insanlar pervasızca Allah'ın adını bile kendilerini savunmak için kullanabiliyor. Oysa din, kendimizi aklamak için değil; kendimizi düzeltmek içindir. İbadet, başkalarına göstermek için yapılınca şekilden başka bir şey değildir; Allah rızası için yapılınca bedenimize, kalbimize şifa olur. Abdest suyu bedeni temizler ama vicdanı temizlemez, onu da temiz tutan samimi bir tövbe ve samimi bir pişmanlıktır. Bir insanın suçluluğunu anlamak için bazen söylediklerinden çok, söylemeye çalıştıklarına bakmak gerekir. Çünkü suçluluk, insanı gereğinden fazla açıklama yapmaya iter. Sürekli delil arar, sürekli şahit arar, sürekli kendini anlatır. Oysa gerçekten haklı olanın en büyük şahidi bir nebze olsa zamana bırakmaktır. Zaman, Rabbimizin bize sunduğu en güzel idrak edebilme dilimidir. Şunu iyi bilmek gerekir ki: İnsan başkalarını kandırdığı kadar kendini de kandırdığını zanneder.

Belki de bu yüzden Rabbimizin tövbe kapısını her daim açıktır . Çünkü O, insanın hata yapacağını biliyor. Ama hatayı savunmasını değil, hatadan dönmesini istiyor. Asıl büyüklük hiç düşmemek değil; düştüğü yerden haklı bir şekilde kalkabilmektir. Gelin buna bir son vererek kendimizi değil de nefsimizi sorgulayalım. Görün bakın bir gül’e bakınca güzelliğini nasıl da fark edebiliyoruz.

Bizim en bedbaht hastalığımız, işin sonunu düşünmemekte kusur etmektir, gelecekteki tehlikenin büyüklüğünü anlayamamaktır. Rabbim muhafaza buyursun. vesselam.