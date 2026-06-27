39 Saniyelik Kıyamet: Venezuela’nın Enkaz Altında Kalan Umutları

Doğa, insanlığa gücünü hatırlatmak istediğinde maalesef ne sınırlar ne de coğrafyalar tanıyor. Takvimler 24 Haziran 2026’yı gösterirken, Güney Amerika’nın kalbinde, Venezuela’da zaman adeta durdu. Ülke, aralarında sadece 39 saniye bulunan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki korkunç sarsıntıyla sarsıldı. Bugün, o karanlık gecenin üzerinden iki gün geçmişken, tablonun vahameti çok daha net, çok daha acı bir şekilde karşımızda duruyor.

Haber bültenlerine düşen rakamlar maalesef kan dondurucu seviyede. Resmi açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 920’yi aşmış durumda, 3 bin 360’tan fazla yaralı ise kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veriyor. Ancak asıl korkutan veri, Birleşmiş Milletler’in raporlarına yansıyan "50 binden fazla kayıp" ihtimali.

Bizler bu verileri birer istatistik olarak okurken, o rakamların her birinin bir anne, bir baba, enkaz altında "buradayım" diyebilmek için nefesini tutan bir çocuk olduğunu unutmamalıyız. Başkent Caracas ve krizin merkez üssü haline gelen sahil kenti La Guaira’da binalar, yollar ve havalimanları yerle bir olmuş durumda. Gökyüzüne uzanan o devasa rezidanslar, doğanın öfkesi karşısında saniyeler içinde kağıttan kulelere dönüştü.

Bizler bu acıya, bu karanlığa ve bu çaresizliğe hiç yabancı değiliz. Daha dün gibi hafızalarımızda taptaze duran, yüreğimizi koca bir enkazın altında bırakan o kara günü, 6 Şubat 2023’ü unutmadık, unutamayız. Kahramanmaraş’ta, Hatay’da, Adıyaman’da, memleketin dört bir yanında saatler 04.17’yi gösterdiğinde yaşadığımız o kıyamet, on binlerce canımızı yitirdiğimiz o asrın felaketi, bugün binlerce kilometre ötede, Venezuela'da yeniden canlanıyor.

Deprem gerçeğini yakından tanıyan, sevdiklerine ulaşamamanın, çöken kolonların ve betonların arasından gelecek cılız bir sesi beklemenin ne demek olduğunu hücrelerine kadar bilen bir toplum olarak, bugün o coğrafyada yaşananları en derinimizde hissediyoruz. Enkaz başlarında ağır iş makinelerinin sesini umutla dinleyen, çıplak elleriyle betonları kazıyan insanların çaresizliğini anlamak için aynı dili konuşmaya gerek yoktur; çünkü acının ve enkaz başında yutkunamamanın dili evrenseldir. Biz bu dili 6 Şubat'ın o dondurucu ayazında, çaresizce yaktığımız ateşlerin başında beklerken ezberledik.

Venezuela, yıllardır süregelen ekonomik zorlukların ağırlığı altında zaten yorgun bir ülkeydi. Şimdi ise bu yorgun omuzlara, son yılların en büyük doğal afetlerinden birinin yükü bindi. Uluslararası toplum için bu felaket artık sadece bir haber başlığı değil, devasa bir insanlık sınavıdır.

Yaracuy’dan Caracas’a, yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak belki yıllar sürecek. Ancak bugün, o enkazın altından uzanan ellere tutunma vaktidir. Doğa bizi nasıl aynı sarsıntının karşısında, aynı ölüm gerçeğiyle eşitliyorsa, merhamet ve dayanışma da sınırları aşarak bizi birleştirmelidir. Tıpkı 6 Şubat'ta dünyanın dört bir yanından bize uzanan o yardım elleri gibi, şimdi de bizim ve tüm dünyanın omuz omuza verip bu enkazı kaldırma vaktidir.