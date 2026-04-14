Beton, Teknoloji ve Şifa: Türkiye’nin Yeni Sağlık Sınavı

Sağlık... İnsanoğlunun sahip olduğu ama kıymetini ancak kaybettiğinde anladığı o görünmez taç. Ülkemizde sağlık sistemi ve hastaneler denildiğinde, hafızalarımızda her on yılın kendine has bir fotoğrafı canlanır. Eski dönemin karanlık, rutubetli ve sabahın köründe başlayan bitmek bilmez kuyruklarını geride bıraktığımız aşikâr. Ancak bugün, 2026 yılının Türkiye’sinde, sağlık sistemimizin fotoğrafında bambaşka ve devasa bir figür var: Şehir Hastaneleri.

​Bir zamanların "hastane köşeleri" kavramı, yerini milyonlarca metrekarelik "sağlık üslerine" bıraktı. Şehir hastaneleri, sadece birer tıbbi merkez değil; içinden yollar geçen, kafeteryaları, dev otoparkları, beş yıldızlı otel konforundaki odaları ve sismik izolatörleriyle adeta kendi başına birer yaşam alanı. Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı sağlık komplekslerine ev sahipliği yapmak, ülkemizin altyapı ve teknolojik donanım vizyonunun geldiği noktayı gösteren muazzam bir gurur tablosu. İçeri adım attığınızda en son teknoloji cihazlar, pırıl pırıl koridorlar ve entegre bir sistem sizi karşılıyor. Binalarımız artık depreme, afetlere direnen, göğe yükselen devasa birer şifa kalesi.

​Fakat her büyük dönüşümün kendi içinde getirdiği yeni sınamalar, yeni meşakkatler de vardır.

​Sağlık, fıtratı gereği insanla, şefkatle ve "ulaşılabilirlikle" ilgilidir. Şehir hastanelerinin o devasa cüssesi, bazen "insan ölçeğini" aşabiliyor. Yaşlı bir hastanın o uçsuz bucaksız koridorlarda polikliniğini ararken yaşadığı fiziksel yorgunluk, bu devasa tesislerin lojistik handikaplarından sadece biri. Dahası, bu devasa kompleksler inşa edilirken, şehir merkezlerinde yıllardır vatandaşa hizmet veren, yürüyerek ya da tek dolmuşla ulaşılabilen köklü devlet hastanelerinin birçoğunun kapısına kilit vurulması, "sağlığa erişim" konusunda sosyolojik bir boşluk yarattı. Sağlık hizmeti tek ve devasa bir merkezde toplanırken, mahalle kültüründeki o erişilebilir şifa kapıları daraldı.

İşin bir de binaların içindeki can damarı var: Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Mermerlerin parlaklığı veya cihazların son model olması, bir hastanın gözlerine bakıp ona "Geçecek" diyecek olan hekimin yorgunluğunu almıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan yığılmalar, beş dakikaya sığdırılmaya çalışılan muayeneler ve artan hasta yükü, sağlık sistemimizin vitrinindeki o ihtişamlı görüntüyü içeriden zorluyor.

​Şunu unutmamak gerekir: Bina iyileştirmez, hekim iyileştirir. Teknoloji teşhis eder, şefkat tedavi eder.

​Türkiye, sağlık altyapısında dünya standartlarında bir ligde oynama iradesini bu devasa projelerle kanıtladı. Ancak gelinen bu noktada asıl yapmamız gereken; bu donanımı, insanı merkeze alan bir işletme aklıyla taçlandırmaktır. Doktorlarımızın mesleki doyum ve huzurla çalıştığı, hastaların aylarca randevu beklemediği, devasa kampüslerin içinde insanın yalnız hissetmediği bir dengeyi kurmak zorundayız.

​Sonuç olarak; dev binalar inşa etmek, işin "gövde" kısmıdır ve başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi sıra bu gövdeye, her bir vatandaşın ve sağlık çalışanının yüzünü güldürecek o "ruhu" üflemekte. Çünkü sağlığın olduğu yerde, asıl mucize betonun büyüklüğünde değil, bir hekimin tebessümünde ve şifa bulan bir bedenin aldığı o rahat nefesten ibarettir.