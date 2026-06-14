Betonlaşan Sadece Şehirler mi, Yoksa Kalplerimiz mi?​

Gökdelenlerin gölgesinde, kalabalıklar içinde yapayalnız yürüyoruz. Her gün yanından geçtiğimiz yüzlerce insanın yüzüne bakmıyor, acelesi olan adımlarla kendi dar kozamıza çekiliyoruz. Empati; eskiden bu toprakların en köklü erdemiyken, bugün raflarda bulunmayan lüks bir tüketim maddesine dönüştü. Peki, karşımızdakinin yerine geçip düşünme yetimizi kaybettiğimizde toplum olarak aslında neyi kaybediyoruz?

​Empati eksikliği, bireysel bir nezaket sorunu olmanın çok ötesinde, toplumsal bağları içten içe kemiren asidik bir çözeltidir. Etkileri sokaktan başlar, evimizin içine kadar sızar.

​Hızlı kentleşme ve kontrolsüz nüfus patlamaları sadece sokakları daraltmadı; tahammül sınırlarımızı da eritti. Çarpık kentleşmenin yarattığı boğucu kaos içinde hayatta kalma güdüsü, dayanışmanın yerini aldı. Artık birbirimizi "insan" olarak değil; trafikte aşılması gereken bir engel, toplu taşımada yer kaplayan bir kütle, herhangi bir kuyrukta önümüze geçen bir rakip olarak görüyoruz. Bu mekanikleşme, karşımızdakinin hikayesini merak etmeyi bıraktığımız an başlıyor. Oysa empati, o hikayeyi duyma çabasıdır.

​Bu hissizleşme salgını sadece caddelerde kalmıyor; iş yerlerine, bürokrasiye ve kurumlara da sızıyor. Karşısındakinin derdini anlamaktan, onun penceresinden bakmaktan aciz bir sistem, adaletsizliği sıradanlaştırır. Kurumsal soğukluğun arkasına sığınan empati yoksunluğu, en basit insani krizleri bile çözümsüz bir kördüğüme çevirir.

​Güçlünün her zaman haklı olduğu, sesini en çok yükseltenin kazandığı, nezaketin ve anlayışın ise "zayıflık" sayıldığı bir düzende erozyona uğrayan şey, toplumsal sözleşmemizin ta kendisidir. İnsanlar anlaşılamadıklarını hissettikçe öfkelenir; öfke ise toplumsal kutuplaşmanın en verimli gübresidir.

Bir toplumun çöküşü binaların yıkılmasıyla veya ekonomik krizlerle değil, insanların birbirinin acısına sağırlaşmasıyla başlar. Acıyı hissetmeyen bir bünye nasıl ki hastalığını fark edemezse, empati kuramayan bir toplum da kendi çürümesini fark edemez.

​Eğer bu gidişatın önüne geçmek istiyorsak, zihniyetimizde köklü bir uyanış toplumsal bir uyanış anına ihtiyacımız var. Bencilliğin ve tahammülsüzlüğün ölümünün ardından gelecek bu diriliş, ancak karşımızdakinin gözünden dünyayı görmeye cesaret ettiğimizde başlayacak. Çünkü empati bir zafiyet değil, bizi bir arada tutan en güçlü çimentodur.