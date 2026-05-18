Gençliğimizi Tüketen Hayal Tüccarları ve Gerçekleşen Yıkımlar

Türkiye, son yıllarda sadece sokaklarında değil, doğrudan evlerimizin içinde, avuçlarımızdaki ekranlarda çok sinsi ve yıkıcı bir tehlikeyle karşı karşıya: Yasadışı bahis ve sanal kumar bataklığı. Sabah uyandığımızda telefonlarımıza düşen spam mesajların, sosyal medyada kiralanmış lüks araçlarla sahte hayatlar sergileyen sözde fenomenlerin arkasında devasa, kan emici bir mekanizma yatıyor. Bu bataklık, ülkemizin en dinamik gücünü, yani gençlerimizi hedef alıyor ve onları acımasızca, adeta bir kara delik gibi içine çekiyor.Ortada masum bir eğlence veya zararsız bir şans oyunu yok; başından sonuna kadar kusursuz işleyen bir sömürü çarkı var. Bu karanlık ağın başındakiler, umutsuzluktan, ekonomik sıkıntılardan veya gençliğin o deli dolu çağındaki toyluktan beslenen, yalnızca hayal satan organize suç şebekeleridir. Yurt dışı merkezli, kime ait olduğu belirsiz sunucuların arkasına saklanan bu yapılar, doğrudan insan psikolojisinin zaaflarını hedef alan şeytani algoritmalarla çalışıyor.

Onların derdi kimseye bir şey kazandırmak değil. Karşımızda, üniversite öğrencisinin ay sonunu getirmeye çalıştığı KYK kredisine, emekçinin mutfak masrafına, babasının cebinden gizlice aldığı harçlığa, yani vatandaşın cebindeki 3 kuruşa göz diken vicdansızlar var. "Günün bankosu", "Kaybetmeyen kupon", "Hoş geldin bonusu" gibi yalan vaatlerle kurulan bu tuzağın tek bir amacı var: Kurbanın elinde avucunda ne varsa, kanının son damlasına kadar sömürmek. Bu sistemin en acı bilançosu, gençleri mahvediyor olmasıdır. "Sadece birkaç yüz lira atıp şansımı deneyeyim, ne olacak ki?" diyerek o renkli, pavyon tabelası gibi yanıp sönen butonlara tıklayan pırıl pırıl gençler, beynin ödül merkezini esir alan bu tuzağa düştüklerinde hayatlarının nasıl karardığını çok geç fark ediyorlar.

Süreç her zaman aynı işliyor: Önce ufak bir kazançla verilen sahte özgüven, ardından gelen ardışık kayıplar. Kazanma hırsı ve kayıpları çıkarma telaşıyla başlayan bu zehirli döngü; arkadaşlardan söylenen yalanlarla alınan borçlara, tefecilerin eline düşmeye, satılan bilgisayarlara ve nihayetinde derin bir psikolojik çöküşe uzanıyor. Gelecek planları yapması, ülkenin yarınlarını inşa etmesi gereken gençler; yurt odalarında, üniversite kantinlerinde, hatta lise sıralarında gözlerini telefon ekranından ayıramayan, sürekli bir sonraki maçı bekleyen, umutsuz ve devasa bir borç batağına saplanmış enkazlara dönüşüyor. İşin sadece psikolojik ve sosyal çöküş boyutu yok; meselenin arka planında adaletin soğuk ve sarsılmaz duvarına çarpan hayatlar yatıyor. Yasadışı bahis oynamak ve oynatmak, Türkiye'de 7258 sayılı kanunla çok net bir şekilde yasaklanmıştır.

Bugün adliye koridorları, "Sadece oyun oynuyordum" diyerek organize suç örgütlerinin ve kara para aklama şebekelerinin piyonu haline gelen gençlerin dosyalarıyla dolup taşıyor. MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gelişmiş radarlarından kaçtığını sanan on binlerce kişi, bir sabah uyandığında banka hesaplarına bloke konulduğunu, adlarına ödenmesi imkansız idari para cezaları kesildiğini görüyor. "Kolay para" umuduyla çıkılan bu sahte yolculuk; icra dairelerinin tozlu raflarında, ağır ceza mahkemelerinin salonlarında ve karakol nezarethanelerinde son buluyor. Ailelerin üzerine titrediği, yıllarca emek verdiği evlatları, bir gecede yasadışı sarmalın ve ağır adli süreçlerin bir parçası haline geliyor. Bu vicdansızların çaldığı sadece paralar değil; evlerin huzuru, evliliklerin temeli ve anne babaların umutlarıdır. Kumar borcu yüzünden dağılan yuvalar, intihara sürüklenen gencecik bedenler, utancından ailesinin yüzüne bakamayan çocuklar bu ülkenin kanayan yarasıdır.

Bu dijital vebayla mücadele etmek, sadece devletin veya kolluk kuvvetlerinin değil, aklı başında her bireyin, tüm toplumun ortak boynunun borcudur. Gençlerimize bu platformların birer "çıkış yolu" değil, özenle tasarlanmış birer mayın tarlası olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmak zorundayız. Gençlerimizin umutlarını, zamanlarını ve hayallerini bu hayal tüccarlarının insafına terk edemeyiz. Bu vicdansız sömürü çarkını kıracak olan yegane güç; bilinçlenen bir toplum, evlatlarına sıkı sıkıya sarılan aileler ve "kısa yoldan kazanma" yalanına karşı örülecek sarsılmaz bir ahlaki duruştur.