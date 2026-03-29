Kalan Sadece 3-5 Güzel Anı

Şu kısacık ömrü ne kadar da büyütüyoruz gözümüzde, değil mi? Yarın ne olacak, seneye nerede olacağız, bitmek bilmeyen gelecek kaygıları, sürekli daha iyisi olsun diye yaptığımız o kusursuz planlar... Yarını planlamaktan, sürekli bir şeyleri hesaplamaktan aslında içinde bulunduğumuz "şu anı" yaşamayı unutuyoruz. Kendi kurduğumuz o bitmek bilmeyen hedeflerin, listelerin içinde nefessiz kalıyor, adeta kendi kendimizi kendi ellerimizle boğuyoruz.

Oysa şu hayatı o kadar da ciddiye almamak lazım. Biz kusursuz planlar yaparken, hayatın bize hazırladığı sürprizler her zaman galip gelir.

Tarih sayfalarına şöyle bir dönüp bakın. Dünyaya hükmetmiş, hazinelere sığmayan servetleri olan o kudretli kralları, sultanları düşünün. "Cihan Padişahı" unvanıyla yedi iklimi titreten Kanuni Sultan Süleyman, o ihtişamlı hayattan giderken yanına ne götürebilmiş? Ya da piramitlerin gölgesinde kendilerini yenilmez, hatta ilah sanan Mısır'ın o görkemli Firavunları? Onca altın, onca mülk, onca şan şöhret... Hepsi bu dünyada kalmadı mı? Giderken giyilen o iki metrelik beyaz kumaşın ne cebi var ne de kasası.

Günün sonunda, ömrün sonbaharında elimizde kalan sadece 3-5 güzel anıdan ibaret. Bir bayram sabahı ailece edilen kahvaltı, bir dost meclisinde atılan içten bir kahkaha, sevdiklerimizin yüzündeki o sıcak tebessüm ve beraber içilen demli bir çay... Geriye dönüp baktığımızda hatırladığımız ne o çok stres yaptığımız günler ne de dünyalık hırslarımız oluyor. Sadece kalbimize dokunan, içimizi ısıtan o birkaç güzel anı kalıyor cebimizde.

Elbette bunları uzaktan, dışarıdan söylemek kolay. Hayatın içine girdiğinizde herkesin yükü, herkesin imtihanı bambaşka. Dışarıdan bakıldığında dümdüz görünen yollar, o yolu yürüyen için yokuşlarla, taşlarla doludur. Kiminin derdi hastalık, kiminin derdi geçim, kimininki ise kapalı kapılar ardında yaşadığı o sessiz kırgınlıklar... Herkesin derdi farklı, herkesin omuzlarındaki ağırlık kendine ağır.

Ama işte tam da bu yüzden, o yükleri ara sıra yere bırakıp gökyüzüne bakmak, derin bir nefes almak zorundayız. Madem herkesin bir derdi var ve madem bu yalan dünya Sultan Süleyman’a bile kalmamış, o zaman kendimize bu kadar yüklenmeyelim. Planları, hesapları, o bitmek bilmeyen dertleri bir kenara bırakıp; bugün bize lütfedilen nefesin, sağlığın ve yanımızdaki sevdiklerimizin kıymetini bilelim.

Bazen memleketin o serin rüzgarı yüzümüze vurduğunda, mesela Erciyes'in eteklerinden kopup gelen bir esintide ya da Ürgüp'ün o asırlık taş sokaklarına bakarken insanın aklına şu geliyor: Bizden önce kimler geldi, kimler geçti bu topraklardan? Hiçbiri dertlerini bugüne taşıyamadı. O yüzden, koşturmacalar, bitmek bilmeyen hayatın o işler veya hayatın yorucu gailesi içinde boğulurken asıl limanımızı unutmayalım.

O liman; başımız sıkıştığında hiç düşünmeden kapısını çalacağımız bir ana kucağı, her daim arkamızdan edilen içten bir anne duasıdır. Bizi ayakta tutan o görünmez bağ, dertler denizinde çırpınırken elimizden tutan, bizi karşılıksız seven o şefkatli ellerdir. Hayatın bütün o ağır ve yorucu hesaplarını bir kenara bırakıp, "Nasılsın yavrum?" diyen o sese sarılmak, aslında dünyadaki en büyük zenginliktir. Gelin bugün, o zenginliğin hakkını verelim.