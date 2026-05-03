Ortadoğu Gölgesinde Piyasalar

Ortadoğu'da çalan her siren, sadece o coğrafyanın semalarında değil, anında kilometrelerce ötedeki borsa ekranlarında, işlem salonlarında ve hepimizin cebinde yankılanıyor. Yüzyıllardır bitmeyen bir satranç tahtasına dönen bu topraklarda yaşanan her kriz, insanlığın ortak vicdanında açtığı derin yaraların yanı sıra, küresel ekonominin kılcal damarlarına kadar sızan zehirli bir belirsizlik dalgası yaratıyor. Bizler haber bültenlerinde sınır ötesinden gelen sıcak görüntüleri izlerken, arka planda aslında paranın, enerjinin ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden ve çoğu zaman daha acımasızca şekillendiği bir ekonomik fırtına kopuyor. Coğrafi olarak bizden uzakta gibi görünen bir çatışma, sabah uyandığımızda akaryakıt pompalarında, market raflarında ve eriyen alım gücümüzde ete kemiğe bürünüyor.

Bu belirsizlik ortamı, en çok da finansal piyasaların o hassas ve acımasız terazisinde tartılıyor. Küresel sermaye, en ufak bir kıvılcımda riskli varlıklardan kaçıp güvenli limanlara sığınırken, bu paniğin faturasını genellikle gelişmekte olan piyasalar ödüyor. BIST ekranlarında aniden beliren derin kırmızılar veya Nasdaq'taki şiddetli dalgalanmalar, aslında o sıcak coğrafyada atılan füzelerin dijital dünyadaki yansımalarından başka bir şey değil. Yatırımcı için belirsizlik her zaman en büyük düşmandır. Fiyatların temel analizlerden veya şirket bilançolarından kopup tamamen jeopolitik haber akışlarına, bir liderin gece yarısı yapacağı bir açıklamaya veya sınır hattından gelecek son dakika bilgisine bağlandığı bu günlerde, piyasalar mantığını yitirerek tamamen psikolojik bir harp alanına dönüşüyor.

​Tam da bu yüzden, ekonomik fırtınaların böylesine sert estiği dönemlerde kaldıraçlı işlemler, VİOP kontratları veya yüksek riskli kısa vadeli yatırımlar, fırtınalı bir okyanusta pusulasız tekne kullanmaya benziyor. Çelik gibi bir iradeye, sarsılmaz bir disipline ve önceden belirlenmiş çok katı risk yönetimi kurallarına sahip olmayan herkes, bu dalgaların arasında sermayesini yitirmeye mahkum kalıyor. Hırslara yenilip riske atılan sermayeyi kontrolsüzce büyütmek yerine, eldekini korumak, önceden belirlenmiş net bir limitte durabilmek ve gerekirse zararı kesip masadan kalkmayı bilmek hayatta kalmanın tek anahtarı haline geliyor. Bu süreç, duyguların veya anlık heyecanların değil, tamamen rasyonel aklın ve önceden çizilmiş kesin sınırların konuşması gereken bir sınavdır. Zira piyasa, kriz anlarında kahraman olmaya çalışanları değil, kurallarına sadık kalanları ödüllendirir.

​Sonuç olarak, Ortadoğu'daki düğümün kısa vadede çözülmesini veya küresel ekonomideki bu sis bulutunun hemen dağılmasını beklemek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Belirsizliğin artık "yeni normal" haline geldiği bu çağda, bize düşen sadece jeopolitik krizleri pasif bir şekilde izlemek değil, kendi finansal ve zihinsel sınırlarımızı bu sarsıntılara karşı hazırlamaktır. Tarih bize gösteriyor ki, her büyük kriz kendi içinde büyük yıkımlar getirdiği gibi, aynı zamanda sabırlı, analitik düşünen ve adımlarını disiplinle atanlar için küllerinden yeniden doğma fırsatları da sunar. Önemli olan, bu fırtına dindiğinde sarsılmadan ayakta kalabilmiş olmaktır.