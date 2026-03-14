ABD’nin “Yenilmezlik” İmajının Çöküşü

Profesör Jiang’ın vurguladığı noktalardan biri, ABD’nin askeri üstünlüğünün artık sorgulanır hale gelmesi. Ucuz dronelara karşı milyon dolarlık füzeler kullanmak, sürdürülemez bir denklem. Bu durum, 20. yüzyılın devasa ordularının 21. yüzyılın asimetrik savaşlarına uyum sağlayamadığını gösteriyor. Tarih bize şunu hatırlatıyor: Roma İmparatorluğu da barbar kavimlerin “ucuz” ama etkili taktikleri karşısında devasa ordularını koruyamamıştı. ABD’nin bugünkü durumu, benzer bir kırılganlığı işaret ediyor.

Jiang’ın Körfez ülkeleri için çizdiği tablo, su ve gıda güvenliği üzerinden bir “varoluşsal tehdit” içeriyor. Tatlı su kaynaklarının arıtma tesislerine bağımlılığı, Hürmüz Boğazı’nın gıda tedarikindeki merkezi rolü, İran’ın bu damarları hedef alması halinde sadece bölgesel değil küresel bir kriz doğurabilir. Kayseri’deki halk pazarında bile fiyatların bir anda fırlaması, aslında bu küresel zincirin kırılganlığının yerel hayata nasıl yansıdığını gösterebilir.

ABD ekonomisinin yapay zekâ yatırımlarıyla ayakta durduğu iddiası, dikkat çekici. Jiang bunu bir “Ponzi şeması” olarak tanımlıyor. Tarihte Hollanda’daki “Lale Çılgınlığı” veya 2008’deki mortgage balonu gibi örnekler, aşırı spekülatif yatırımların nasıl bir anda çöktüğünü hatırlatıyor. Eğer Körfez’den gelen petrol akışı kesilirse, veri merkezlerinin enerji ihtiyacı karşılanamayacak ve bu balonun patlaması kaçınılmaz hale gelecek.

Kara Harekatı Baskısı

Profesörün öngördüğü kara harekatı baskısı, ABD’nin Vietnam ve Irak tecrübelerini hatırlatıyor. Hava saldırılarıyla rejim değişikliği sağlanamaması, kara birliklerinin devreye girmesi ihtimalini artırıyor. Ancak bu, ABD için sadece askeri değil, toplumsal bir travma anlamına da gelebilir. Çünkü her kara harekatı, binlerce asker ve milyarlarca dolar demek.

İmparatorluk Kibri ve Kişisel Çıkar

Jiang’ın Trump yönetimi için kullandığı “imparatorluk kibri” benzetmesi, Hitler’in Sovyetler’e saldırısına yapılan tarihsel paralellik ile çarpıcı. Ayrıca Suudi yatırımları ve İsrail desteğini “rüşvet” olarak nitelendirmesi, savaşın sadece jeopolitik değil, kişisel çıkarlarla da şekillendiğini iddia ediyor. Bu, modern siyasetin en karanlık yüzünü ortaya koyuyor.

Profesör Jiang’ın öngörüleri, ister gerçekleşsin ister gerçekleşmesin, bize şu gerçeği hatırlatıyor: Küresel sistem, su ve gıda güvenliği, enerji akışı ve teknolojik yatırımlar üzerinden birbirine bağlı. Bir zincirin kopması, domino etkisiyle tüm dünyayı sarsabilir. ABD’nin askeri üstünlüğünün sorgulanması, Körfez’in kırılganlığı ve yapay zekâ balonunun patlama ihtimali, aslında yeni bir dünya düzeninin sancılarını haber veriyor.

