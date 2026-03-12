Adalet Olmadan Güç Çöker

Günümüzde, dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımlar, güçlü devletlerin kendi çıkarları uğruna insanlığı hiçe saymasının en acı örnekleridir. Amerika, İngiltere, Çin, Rusya ve İsrail gibi devletler, ellerindeki güç sayesinde zulmü meşru kılmaya çalışmaktadır. Oysa tarih bize göstermektedir ki, adaletsiz güç kalıcı değildir. Güç, adaletle birleştiğinde toplumları koruyan bir kalkan olur; adalet yoksa güç, sadece zulmün aracına dönüşür.¹

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 476’da çöküşü, yalnızca barbar istilalarıyla değil, aynı zamanda içteki yozlaşma, ekonomik krizler ve adaletin kaybolmasıyla ilişkilidir. Edward Gibbon, Roma’nın çöküşünü “ahlaki çürüme ve adaletin kaybolması” ile açıklar.²

Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyıldan itibaren çözülüş süreci, merkezi otoritenin zayıflaması, bürokratik yozlaşma ve adaletin bozulmasıyla hızlanmıştır. Halil İnalcık, Osmanlı’nın güçlü olduğu dönemlerde adaletin devletin temel direği olduğunu, çözülüşte ise bu ilkenin kaybolduğunu vurgular.³

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması, ekonomik verimsizlik, demokratikleşememe ve halkın sisteme güvenini kaybetmesiyle doğrudan ilişkilidir. Richard Sakwa, SSCB’nin güçlü bir askeri yapıya rağmen adalet ve özgürlük eksikliği nedeniyle çöktüğünü belirtir.⁴

Platon’dan Rawls’a kadar birçok düşünür, adaletin gücü meşrulaştıran tek unsur olduğunu vurgulamıştır. Platon, Devlet adlı eserinde adaleti toplumun düzeninin temeli olarak görürken; John Rawls, A Theory of Justice adlı eserinde adaleti “toplumsal kurumların ilk erdemi” olarak tanımlar.⁶

Tarih bize şunu öğretmektedir: Adalet, sadece bir yanılsamadır. Roma, Osmanlı ve Sovyetler örneklerinde görüldüğü gibi, adaletsiz güçler er ya da geç yıkılır. Bugün yaşanan zulümler, insanlığın ortak vicdanına bir çağrıdır: gerçek özgürlük ve barış, ancak adaletin hâkim olduğu bir dünyada mümkündür.

---

Dipnotlar

1. Bu giriş, günümüzdeki küresel güçlerin politikalarını eleştiren çağdaş gözmiştir.

2. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776).

3. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ (1300–1600), Remzi Kitabevi, 1973.

4. Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, Routledge, 1999.

5. İbn Haldun, Mukaddime (1377).

6. Platon, Devlet; John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971.