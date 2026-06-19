Ailenin İlk Dershanesi

İnsanı eğiten en etkili metot, bilim adamlarının da ittifakla kabul ettiği üzere, ailede başlayan ilk eğitimdir. Çünkü aile, gelecekte bir yerin idaresini, hatta bir devletin yönetimini üstlenecek bireyin ilk dershanesidir. Eğer bu temel sağlam atılmazsa, okulda veya kurslarda öğrenilen bilgiler sabun köpüğü gibi kısa zamanda zihinden silinir.

Bugün Müslüman Türk toplumu öyle bir dönemden geçiyor ki, yıllardır farkında olmadan değerlerin içi boşaltıldı. Biz hâlâ o değerlerin adına bakarak umut besliyoruz; fakat içi boş bir kavram, toplumu ayakta tutamaz.

En büyük sıkıntılardan biri de yalanın içselleştirilmesidir. İnsanlarımız yalan söylemekten ne kaygı duyuyor ne de utanıyor. Büyük küçük herkes yalanla yatıp yalanla kalkıyor. Bu da toplumdaki huzuru bozan en önemli sebeplerden biri haline geliyor.

Oysa çevremizden, sohbetlerden, yaz Kur’an kurslarından, camilerden ve büyüklerimizden öğrendiğimiz bilgiler çok kıymetli. Fakat gençler bu bilgileri kısa zamanda unutuyor, çevredeki olumsuzlukların etkisiyle kaybolup gidiyor.

Çarpıcı Örnekler Esnafın çelişkisi: Kendi dükkânının önünü işgal eden esnaf, zabıta müdahale ettiğinde küfür ve darp ediyor; ama başka yerde aynı durumu gördüğünde şikâyetçi oluyor.

Trafikte saygısızlık: Bir sürücü, yolun ortasında aracını park edip trafiği kilitliyor. Uyarıldığında öfkeyle karşılık veriyor; fakat kendisi başka yerde aynı duruma düşse hemen tepki gösteriyor.

Toplumda yalan: İnsanlar iş görüşmesinde, alışverişte, hatta günlük sohbetlerinde yalanı sıradan bir davranış gibi kullanıyor. Bu alışkanlık güveni yok ediyor.

Çevre bilinci eksikliği: Çöplerini yere atan birey, başkasının aynı davranışını gördüğünde şikâyet ediyor. Oysa çocuk yaşta çöp kutusuna atmayı öğrenmiş olsaydı, bu çelişki yaşanmazdı. Çocuk Eğitiminde Ahlakın ÖnemiÇocuk eğitiminde en temel unsur ahlaktır. Çünkü bilgi, ahlakla birleşmediğinde faydasızdır. Ahlaklı bir çocuk, büyüdüğünde sadece kendine değil, topluma da fayda sağlar.

Kul hakkını gözeten, yalan söylemeyen, büyüklerine saygı duyan, çevresine karşı sorumluluk hisseden bireyler yetiştirmek, toplumun huzurunun anahtarıdır.

Aileler çocuklarına küçük yaşta çöpleri çöp kutusuna atmayı, büyüklerine saygıyı, kul hakkını, yolda hoşgörüyü öğretmeli. Böylece büyüdüklerinde ahlaklı bireyler olarak topluma kazandırılacaklardır. Toplumun yeniden dirilişi, işte bu küçük ama hayati adımlarla mümkündür.

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