Baba Hakları ve Görevleri Üzerine Bir Gönül Yazısı

Evlerin görünmeyen direğidir baba. Çoğu zaman adı az anılır, yeri sessizdir ama yükü çoktur. Kimi zaman bir omuz, kimi zaman bir çatı, kimi zaman da koca bir dağ olur. Kolay değildir baba olmak… Sevgisini çok gösteremez belki, ama çocuklarının her adımında kalbiyle yürür.

Çalışır, didinir, sabreder. Kendi düşlerinden vazgeçer, evlatlarına hayal olur. Bazen bir lokmayı üçe böler, kendini unutup onları yaşatır. Her gün sessizce yaşayıp, geceleri dualarında çocuklarının ismini fısıldar. Onun hayatı; alın teriyle, fedakârlıkla ve sabırla yazılmış bir destandır.

Babanın Görevleri

İslam ahlakı babaya büyük sorumluluklar yükler. En başta ailesinin geçimini helal yolla sağlamak vardır. Bu, sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir görevdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Bir kimsenin, ailesine harcadığı şey sadakadır.” (Buhârî)

Baba aynı zamanda evladına iyi bir karakter, sağlam bir iman, dürüst bir duruş kazandırmakla da görevlidir. Kur’an, bu sorumluluğu şu ayetle hatırlatır:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun...” (Tahrîm, 6)

Evet, baba sadece ekmek götürmez; aynı zamanda edep, ahlak ve vicdan taşır evine. Davranışıyla örnek olur. Çocuk, önce babasına bakar ve hayatı tanımaya başlar.

Babanın Hakları

Baba yaşlandığında ona hürmet göstermek, bir evladın boynunun borcudur. Ne demiş atalarımız:

"Baba koruk yer, evladın dişi kamaşır."

Yani babanın yaptığı her iyilik ya da ihmal, nesiller boyu etkisini gösterir. Bu yüzden babaya dua da, vefa da eksik edilmemelidir.

Resul-i Ekrem (s.a.v.) bir gün şöyle buyurmuştur:

“Babanızın yüzüne sevgiyle bakmanız bile bir ibadettir.” (Münâvî)

Ne kadar ince, ne kadar derin bir bakış… Onun yorgun ellerini tutmak, yüzündeki çizgileri sevmek bile sevaptır.

Gönülden Bir Satır

Bir gün küçük bir çocuk babasına sorar:

“Baba, sen çocukken ne olmak isterdin?”

Baba tebessüm eder ve der ki:

“Seni baba olarak görmek isterdim...”

İşte baba olmak, bazen bir kelimeyle bile anlatılamaz. Ama her evlat, gecenin bir vaktinde başını yastığa koyduğunda, içinde bir dua duyuyorsa... o dua bir babanın kalbinden süzülmüştür.

Son Söz

Eğer babanız hayattaysa, hâlâ yanınızdaysa, ona sıkı sıkı sarılın. Çünkü babalar bazen az konuşur, çok sever. Ve bir baba giderse... göğün bir yanı eksilir.

UNUTMAYIN:

Baba, varlığıyla güven veren, yokluğunda içten içe sızlayan bir dağdır.