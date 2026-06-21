Babalar Günü Hatırası

Babalar Günü: Bir Fedakârlık, ailesine adanan bir ömrün hikayesi

Babalar, çoğu zaman sessiz kahramanlardır. Onların hayatı, evlatlarının huzuru ve geleceği için verilen görünmez mücadelelerle doludur.

Benim babam da işte böyle bir insandı: merhametli, hoşgörülü, yardımsever… Ama damarına basıldığında kimseyi dikkate almayan, haksızlığa karşı dimdik duran bir karaktere sahipti.

Henüz beşikteyken babasını Çanakkale’de şehit vermiş bir çocuktu. Çocukluğunu yaşayamadan yoklukla, kıtlıkla, sahipsizlikle büyüdü. Babası şehit olduktan sonra anası amcasıyla evlenmek zorunda kalmıştı, Anası baskılardan dolayı evladına sahip çıkamadı; o ise kendi kendine yetmeyi öğrenmek zorunda kaldı.

Delikanlılık yıllarında ezilenin yanında durmayı, haksızlığa uğrayanı savunmayı kendine şiar edindi.Askerliğini Kars Kağızman’da üç yıl yaptıktan sonra köyüne döndü. Üvey babasının baskılarıyla kendi hakkına düşen tarlaları alamadı, şehit maaşından faydalanamadı. Amcası olan üvey babasının kızıyla yani amcasının kızıyla evlendi. Hayat devam ediyordu, yokluklar sınırsız ümitsizlik zirvedeydi.

Ama yılmadı; yuva kurdu, ailesini büyüttü. İlk eşini verem hastalığı nedeniyle kaybetti, ardından annemle evlendi. Yedi çocuklu bir ailede, gece gündüz çalışarak bizleri doyurdu, büyüttü, hayata hazırladı.

Babam, bir ömrü çocuklarına adayan, kavgalarda haksızlığa uğrayanın yanında duran, merhamet ve şefkat abidesi bir insandı. 70 li yaşına geldiğinde hastalıklarla boğuşmaya başladı. Uzun yıllar farkına varılmayan karaciğer yetmezliği, 1990 yılında onu bizden aldı. Rabbim, iyi bir Müslüman olduğuna şehadet getirdiğimiz bu fedakâr insanı cennetine kabul etsin.Bugün Babalar Günü’nde, onun hatırasını anarken aslında bütün babaların sessiz kahramanlıklarını da hatırlıyoruz. Çocuklarının geleceği için kendi ömrünü feda eden, yoklukta bile evlatlarının karnını doyuran, haksızlığa karşı duran bütün babalara minnetle…