Bana Benden Olur, Her Ne Olursa…

Hepimiz hayatın içinde sık sık aynı yanlışa düşüyoruz: suçu başka yerde arıyoruz. Sistemmiş, başka ülkeymiş, depremmiş, afetmiş… Oysa bütün bunlar olacak. Hiçbir şey güllük gülistanlık değil, engeller her zaman karşımıza çıkacak. Asıl mesele, bu engellere rağmen nasıl ayakta kalacağımız, nasıl başarılı olacağımızdır. İşte tam burada durup aynaya bakmamız gerekiyor. Ayağımız taşa takıldığında suçu taşa buluyoruz. Oysa Allah bize iki göz, akıl ve fikir vermiş. Görmek, düşünmek, tedbir almak bizim elimizde. Taş orada durur; biz dikkatsizsek düşeriz. Suçu taşa yüklemek, kendi sorumluluğumuzu inkâr etmekten başka bir şey değildir.

Dürüstlüğü önce kendimiz yaşamalıyız. Adaleti önce kendi çevremizde göstermeliyiz. Eğer bunu yapmazsak, yıllar geçse de hiçbir şey değişmez. Zaten yıllar geçti, dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik. Bugün hâlâ şikâyet ediyorsak, aslında kendi ellerimizle başımıza koyduğumuz şapkadan şikâyet ediyoruz. Hayatta yaptığımız her şey, aldığımız her karar, attığımız her adım bizim eserimizdir. Başımıza koyduğumuz şapkayı biz seçtik. Onun ağırlığından, renginden, biçiminden şikâyet etme hakkımız yok. Çünkü o bizim tercihlerimizin sonucudur.

Hak ettiğimiz her şeyi bir şekilde yaşıyoruz. İnsan dünyadayken başına gelen ne varsa, dikkatli ve akıllı davrandığı zaman bunlara maruz kalmayacağı kesindir. Öyleyse dikkatli davranmak, tehlikenin nereden geleceğini bilmek, nasıl davranılacağını öğrenmek çok önemlidir. Dikkat edildiği zaman davranış biçimi ona göre geliştirilir, tedbir alınır ve yanlışlardan devrilmezsin. Tedbir almak, yanlışlardan korunmak demektir. İnsan dikkat ettiği zaman, davranışlarını ona göre şekillendirir. Küçük hataların büyük felaketlere dönüşmesini engeller.

Bugün toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey de budur: dikkat ve akıl. Çünkü dikkatsizlik sadece bireysel değil, toplumsal çöküşün de sebebidir. Bir bina yapılırken dikkat edilmezse depremde yıkılır. Bir karar alınırken akıl kullanılmazsa yıllar sonra pişmanlık doğar. Hayatın sigortası ne para, ne makam, ne de güçtür. Hayatın gerçek sigortası dikkat ve akıldır. Dikkatli davranan, aklını kullanan insan yanlışlardan devrilmez.

Gerçek dönüşüm, bahaneleri bırakıp aynaya bakmakla başlar. Başarı dışarıda değil, içeride, kendi vicdanımızda, kendi irademizde saklıdır.