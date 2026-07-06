5 Temmuz 1993’te Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 33 masum sivil köy meydanında toplanarak kurşuna dizildi, köydeki evler, cami ve okul ateşe verildi. Bu vahşet, Türkiye’nin en büyük sivil katliamlarından biri olarak tarihe geçti

Aliya izzetbegoviç diyor ki ; ‘zulüm unutulduğunda tekrarlanır.’

“Başbağlar Sahipsiz Değildir”

Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda, bazı acılar sürekli gündemde tutulurken bazıları ise sessizliğe terk ediliyor. İşte Başbağlar Katliamı da böylesi bir sessizliğin gölgesinde kalmış bir yara. Oysa 33 insanın hunharca katledildiği bu olay, sadece bir köyün değil, bütün bir milletin vicdanını hedef almıştır.

Devlet erkânının Sivas olaylarıyla ilgili sık sık beyanatlar vermesi, ama Başbağlar konusunda çoğu zaman sessiz kalması, mağdurların ailelerinde ve toplumda derin bir kırgınlık yaratıyor. Bu sessizlik, “Başbağlar sahipsiz mi?” sorusunu akıllara getiriyor. Oysa Başbağlar sahipsiz değildir, olamaz. Çünkü orada dökülen kan, bu milletin ortak geleceğinin kanıdır.

Başbağlar Katliamı, tıpkı Madımak Olayı gibi, Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen karanlık odakların kirli senaryosunun bir parçasıdır. Amaç, farklı kimlikler üzerinden toplumu kutuplaştırmak, kardeşliği zedelemekti. Ancak milletimiz, acıları yarıştırmadan her masum canın acısını sahiplenerek bu oyunu boşa çıkarmıştır.

Bugün yapılması gereken, Başbağlar’ın hatırasını diri tutmak, adaletin tam anlamıyla sağlanması için sesimizi yükseltmektir. Çünkü insanlık dışı unsurların cezalandırılması sadece hukukun değil, vicdanın da rahatlaması için şarttır.

Başbağlar da bizimdir, Madımak da bizimdir. Doğu Türkistan’da, Irak’ta, Suriye’de katledilen masumlar da bizimdir. Bu topraklarda hayatını kaybeden her masum can, milletimizin ortak emanetidir. Acılar arasında tercih yapmak değil, her acının insanlığımızı eksilttiğini bilerek ortak hafızamızı diri tutmak en büyük sorumluuğumuzdur.