Bayram Her Eve Gelmez

Bayramların gelişi, kimi evlerde sevinçle karşılanır; kimi evlerde ise sessiz bir hüzünle. Anadolu’nun şehirlerinde, mahallelerinde dolaşırken bunu görmek mümkündür. Bir evde çocuk kahkahaları yükselir, diğerinde ise sessizlik hâkimdir. Çünkü bayram, her eve aynı şekilde uğramaz.

Annesi gurbet ellerde, babası yıllar önce toprağa verilmiş, evladı uzak diyarlarda olanlar için bayram, vuslat değil ayrılığın derinleşmesidir. Sofralar kurulsa da boş sandalyeler gözlere takılır. İnsanlar dışarıdan bakınca bu acıyı bilmez; bayramın neşesi, bir köşede sessizce hayata tutunanların gözyaşlarını örter.

Anadolu’nun köylerinde hâlâ bayram sabahı tandırda pişen ekmek kokusu yayılır. Fakat aynı köyde, imkânsızlıklar yüzünden bayramlık alamayan çocukların gözleri doludur. Bir tarafta bolluk, diğer tarafta yokluk… Dünya da böyledir zaten: bir tarafı çok yemekten şikâyet ederken, diğer tarafı açlıktan ölüyor.

Oysa bayramı bayram yapan, sofradaki yemek değil; gönüllerdeki merhamet, ellerdeki paylaşım, gözlerdeki anlayıştır. Bayramın gerçek anlamı, yalnız kalanların kapısını çalmak, yoksulun sofrasına oturmak, hasret çekenin yüreğine dokunmaktır. Çünkü bayram, ancak birlikte yaşanırsa bayram olur.

Şairlerimiz bu gerçeği yıllar önce dile getirmiştir. Abdurrahim Karakoç’un “Ya bayramlar bayram olsun kurtulsun, ya takvimler cayır cayır yırtılsın” dizeleri, bayramın yalnızca takvimde değil, gönüllerde yaşanması gerektiğini hatırlatır. Bazı evlere bayram hiç uğramaz; işte o evlerde bayramın adı, acının ve özlemin başka bir yüzüdür.

Çarşılarda bayram alışverişi yapan kalabalıkları görürsünüz. Ama aynı anda, köşede sessizce duran bir yaşlıyı fark ederseniz, bayramın gerçek yüzünü anlarsınız. Bayram, sadece alışveriş değil; gönül kapılarını açmaktır.

Allah, bayramı her eve gerçek bayram olarak getirsin; hasretleri vuslata, yoksullukları berekete dönüştürsün.

Sevgili okurlar, siz de bayramı bayram yapmak için çevrenizdeki yalnızlara bir selam verin, bir kapı çalın, bir gönül alın. Çünkü bayram, ancak paylaşıldığında bayram olur.

---