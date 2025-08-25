Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem: Bilimin rehberliğinde, vicdanın izinde bir hekim

1957 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem, 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak hekimlik yolculuğuna adım attı. Zorunlu hizmetini Anamur’da tamamladıktan sonra, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1991 yılında beyin cerrahisi uzmanı oldu. Aynı kurumda öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve nihayet 2009 yılında profesör unvanını aldı.

Ancak Suat Hoca’nın hikâyesi yalnızca akademik unvanlarla sınırlı değildir. O, Erciyes Üniversitesi’ne doktor olarak adım attığı günden itibaren çevresindeki insanlara yardım etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ve bunu hiçbir gösterişe kaçmadan, tam bir ihlas ve iman duygusuyla yapmayı kendine ilke edinmiştir. Görev yaptığı her kademede, makamı bir güç aracı değil, hizmet vesilesi olarak görmüş; öğrencisinden hastasına, mesai arkadaşından idari personeline kadar herkesin derdiyle ilgilenmiş, onların yanında olmuş, bir ağabey gibi, bir baba gibi saygı ve sevgiyle anılmıştır.

Bilimsel ve Mesleki Derinlik

Suat Hoca, özellikle pediatrik nöroşirürji alanında uzmanlaşmış, 1999 yılında University of Cincinnati Medical Center’da çocuk beyin cerrahisi üzerine gözlemci olarak bulunmuştur. Bu alandaki çalışmalarıyla Türk Nöroşirürji Derneği ve Pediatrik Nöroşirürji Grubu’nda aktif görevler üstlenmiş; 2006–2008 yılları arasında Üyelik Komitesi Başkan Yardımcılığı, 2008’den itibaren ise Başkanlık görevini yürütmüştür. 2010’dan bu yana Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Kurulu üyesidir.

Bilimsel üretkenliğiyle de dikkat çeken Öktem Hoca’nın 75 bilimsel yayını, 111 kongre bildirisi, 2 derlemesi ve 3 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Fırat Tıp Dergisi ve Yoğun Bakım Dergisi gibi yayın kurullarında görev alarak akademik camiaya katkı sunmuştur.

İdari Görevler ve Toplumsal Hizmet

2006–2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2004–2008 arasında ise Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2012 yılından bu yana Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bu görevlerde de yalnızca yöneten değil, dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir idareci olarak tanınmıştır. Çalışanları, öğrencileri ve meslektaşları tarafından saygı ve sevgiyle anılan Suat Hoca, çevresindeki insanların her türlü derdiyle ilgilenen, onların insani yükünü paylaşan bir karaktere sahiptir.

Saygınlık ve Şahsiyet

Günümüzde “tıbbiyeli” kavramı, yalnızca bilgiyle değil, ahlakla, vicdanla ve hizmetle anlam kazanır. Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem, bu tanımın yaşayan bir örneğidir. Hem iyi bir beyin cerrahı, hem örnek bir akademisyen, hem de insanî değerleriyle çevresine ışık saçan bir şahsiyettir. Onun varlığı, tıp camiasında yalnızca bilimsel başarılarıyla değil, insani duruşuyla da takdir edilmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Suat Hoca, mesleğini bir yaşam biçimi olarak benimsemiş; bilgiyle donanmış, vicdanla yönelmiş ve hizmetle bütünleşmiş bir hekim olarak yoluna devam etmektedir.

---