Bilmişliğin Hafifliği

Modern Dünyanın Gürültüsünde Bir Erdem Arayışı Bilgi, çağımızın en büyük metaı haline geldi.

Herkesin her konuda bir fikri, her soruna bir cevabı olduğu, “bilmiyorum” demenin neredeyse bir zayıflık olarak görüldüğü dijital bir çağda yaşıyoruz. Oysa hakikatin kapısını aralayan anahtar, bazen sadece o sihirli cümlede saklıdır: “Bilmiyorum.”Geleneklerimizde ve Anadolu irfanında bu ifade, bir cehalet itirafı değil, aksine derin bir olgunluğun göstergesidir.

Hz. Musa ile Hızır kıssasında olduğu gibi, bilmediğini kabul edip öğrenme yoluna çıkmak bilgelik yolculuğunun ilk adımıdır.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Bilmeyen sorsun” öğüdü, bilginin paylaşılabilir ve öğretilebilir olduğuna dair en temel çağrıdır. Öte yandan, bilmediği halde fetva vermenin sorumluluğu üzerine yapılan uyarılar, bilginin ne denli ağır bir emanet olduğunu hatırlatır.“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.” (Yunus Emre)Bugün “her şeyi bilme” baskısı altında, yanlış yön tarif eden bir kılavuz gibi hem vaktimizi hem de güvenimizi tüketiyoruz.

Oysa “bilmiyorum” diyebilmek, karşıdakine duyulan bir saygı, kendine ise gösterilen bir dürüstlüktür. İbn-i Sina’nın, tüm ilmi birikimine rağmen “Öğrendim ki, hiçbir şey bilmiyormuşum” itirafı, tevazunun ilimle nasıl taçlandığının en güzel örneğidir. bilge kişilerin birçoğu, “la edri” yani “bilmiyorum” mahlasını kullanmaktan çekinmemişlerdir.

Bu, bilginin sınırlarını kabul etmenin ve öğrenmeye açık olmanın en asil göstergesidir.Bilgi kibrinin bizi yalnızlaştırdığı bir dönemde, bilmediğimizi kabul etmek aslında yeniden öğrenmeye başlamaktır.

Unutmayalım ki, sadece sınırlarını bilenler o sınırları aşabilir. Gerçek bilgelik, bildiklerimizle övünmek değil, bilmediklerimizin sonsuzluğunda kaybolabilme cesaretini göstermektir