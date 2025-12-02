Birlikte Rahmet Vardır

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” sözü, insanlık tarihinin en temel gerçeğini özetler. İnsanın farklı düşüncelere sahip olması onun yaratılışının bir gereğidir; ancak bu farklılıkların çatışmaya dönüşmesi, aileden topluma, siyasetten devlet düzenine kadar her alanda huzuru bozar. Sevgili Peygamberimiz “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” buyurarak, imanın sadece bireysel bir inanç değil, toplumsal bir sevgi ve dayanışma ile tamamlandığını hatırlatmıştır. Yine “Kim ayrılık çıkarırsa bizden değildir.” sözüyle, tefrikanın Müslüman toplum için en büyük tehlike olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kur’an-ı Kerim’de ise “Toplumda fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha büyük günahtır.” ve “Birbirinizle didişmeyin, yoksa gevşersiniz, gücünüz azalır, kuvvetiniz sarsılıp gider.” buyrularak, ayrılığın doğuracağı zayıflık ve huzursuzluk açıkça ifade edilmiştir.

Bu öğütler sadece dini bir uyarı değil, aynı zamanda sosyal bir gerçektir. Ailede sevgi ve dayanışma varsa huzur vardır; kardeşler, anne-baba ve çocuklar birbirine destek oldukça rahmet doğar. Toplumda farklılıklar saygıyla karşılanırsa, insanlar birbirine hoş bakmayı öğrenirse, birlikten doğan güç ortaya çıkar. Ancak çıkar çatışmaları, makam hırsı ve menfaatler öne geçtiğinde azap kaçınılmaz olur. Siyasette de aynı gerçek geçerlidir. Siyasiler birlik ve beraberlik üzerine etkileyici sözler söyler, fakat uygulamada menfaatler devreye girdiğinde bu söylemlerle yaşananlar örtüşmez. Bu nedenle birlik söylemi, yüzyıllardır süregelen bir sıkıntının çözümüne tam anlamıyla hizmet edememektedir.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimizin birlik ve beraberliğini şu dizelerle dile getirir: “Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” Akif’in bu sözleri, milletin düşman karşısında en büyük gücünün birlik olduğunu hatırlatır. Tefrika, yani ayrılık ve bölünme, düşmanın işini kolaylaştırır; oysa birlik, en güçlü silahımızdır.

Bugün ailede, toplumda ve siyasette aynı gerçek geçerlidir. Birlik, sadece bir ideal değil; imanımızın, kültürümüzün ve tarihimizin temel şartıdır. Peygamberimizin öğütleri, Kur’an-ı Kerim’in emirleri ve Mehmet Akif’in dizeleri bize aynı gerçeği hatırlatır: Birlikte rahmet vardır, ayrılık ise azap getirir. Toplumun huzuru, farklılıkların çatışmaya değil, dayanışmaya dönüştürülmesiyle mümkündür.