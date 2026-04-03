Bu toplum nereye gidiyor?

Toplumumuzda mizahi bir fıkra gibi görünen bazı davranışlar, aslında günümüz insanının akıl dışı ve mantık dışı tutumlarını gözler önüne seriyor. Trabzonlu vatandaşın defalarca aynı soruyu sorarak karşısındakini çileden çıkarması, sadece bir espri değil; sabırlı, kabiliyetli insanları bile delirten bir gerçeğin sembolü.

Eskiden insanlar, kendilerini küçük düşürmemek için böylesi davranışlardan uzak dururdu. Bugün ise, akıl dışı sorular ve hareketler ulu orta sergilenebiliyor. Eczaneye girip tavuk soran, mağazada tarla aleti isteyen, doktordan kuluçka tavsiyesi alan insanlar örnekleri, toplumun nerelere sürüklendiğini gösteriyor.

Bu durum, değerlerin birbirine karıştığı, akıl ile akılsızlığın ayırt edilemediği bir ortam yaratıyor. Bazıları bunu komiklik olsun diye yapıyor, bazıları stresini atmak için, kimileri ise gerçekten bilgisizlikten. Ancak bu davranışların istismar edilmesi, alay konusu yapılması kişiliksizliğin ve kimliksizliğin göstergesidir.

Toplumun frene basması, aklıselimle hareket etmesi artık bir zorunluluk. İnsan ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalı. Mevlana’nın bu öğüdü, günümüzün en büyük ihtiyacıdır. Çünkü akıl dışı davranışların normalleştiği bir toplum, hem bireysel hem de toplumsal anlamda çöküşe sürüklenir.

Sonuç olarak, mizahi bir fıkra üzerinden başlayan bu tartışma, aslında ciddi bir toplumsal uyarıdır. İnsanların kendilerine yakışmayan davranışlardan uzak durması, aklını ve iradesini kontrol edebilmesi, toplumun yeniden sağlıklı bir zemine oturması için şarttır.