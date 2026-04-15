Celal TÜRER: Geleneğin Birikiminden Yeni Ufuklara

Bir akademisyenin hayatını anlatırken, yalnızca tarihler ve görevler sıralanmaz; aynı zamanda onun düşünce yolculuğu, bilime kattığı değer ve yetiştirdiği öğrencilerle bıraktığı iz de dile getirilir. Prof. Dr. Celal Türer’in hikâyesi, tam da bu bütünlük içinde okunmalıdır.

1963 yılında dünyaya gelen Celal Türer, 1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bu yıllar, onun felsefeye ve ahlak düşüncesine yönelişinin ilk adımlarını oluşturdu.

1987–1993 yılları arasında Elazığ ve Sivas’ta öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Anadolu’nun farklı şehirlerinde gençlerle buluşması, onun düşünce dünyasında toplumsal bir derinlik kazandırdı. 1993’te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayata adım attı.

1997’de “William James’in Ahlak Anlayışı” başlıklı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Bu eser, Türk felsefe dünyasında pragmatizmin ahlak boyutunu tartışmaya açan öncü bir çalışma olarak önemlidir.

2004’te doçent, 2010’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na profesör olarak atandı. Bu süreç, onun akademik birikiminin kurumsal düzeyde kabul gördüğü yıllardır.

- Oklahoma State Üniversitesi (2001–2002): Pragmatizm üzerine araştırmalar.

- Kaliforniya Üniversitesi (2007): Dini çoğulculuk çalışmaları.

- Southern Illinois Üniversitesi (2007): John Dewey üzerine araştırmalar.

- McGill Üniversitesi (2013): İslami Araştırmalar Enstitüsü’nde çalışmalar.

Bu araştırmalar, Türer’in düşünce dünyasını evrensel tartışmalarla buluşturmuş, İslam düşüncesini modern felsefi akımlarla karşılaştırmalı bir zemine taşımıştır.

Pragmatizm: William James ve John Dewey’in fikirlerini İslam düşüncesiyle ilişkilendirdi.

- Ahlak Felsefesi: Modern ahlak anlayışlarını İslam düşüncesiyle karşılaştırmalı olarak ele aldı.

- Din ve Çoğulculuk: Dini çoğulculuk üzerine yaptığı çalışmalar, çağdaş dünyada dinin rolünü yeniden düşünmeye katkı sundu.

Prof. Dr. Celal Türer’in akademik yolculuğu, geleneğin birikiminden modern düşünceye açılan bir köprü niteliğindedir. Onun çalışmaları, yalnızca akademik çevrelerde değil, genç kuşakların zihninde de yeni ufuklar açmaktadır. Türer, bir düşünce yolcusu olarak, felsefenin geçmişten geleceğe uzanan serüveninde önemli bir durak olmayı başarmıştır.