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Ünal TAYFUR

Cesur Duruş

Ünal TAYFUR

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın mezuniyet törenindeki sözleri ve dik duruşu, sadece bir akademisyenin değil, bir milletin kendi değerlerine sahip çıkma iradesinin sembolü oldu.  vakur duruşu ve takdir edilen tavırlarıyla öğrencilerine ve topluma verdiği mesaj, milli kültürün ve benliğin önemini hatırlattı.

 Bugünlerde birçok üniversite mezuniyet törenleri düzenleyecek. Ancak bu törenlerin sadece birer eğlence değil, aynı zamanda bir kültürün ve medeniyetin devamı için verilen mesajlar olduğunu unutmamak gerekir. İşte bu noktada Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın çıkışı, diğer üniversitelere örnek olacak niteliktedir.

Rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti’nin şu tespiti burada çok anlamlıdır: “Müslüman vücuda Avrupa kafası monte etmişler, bir türlü uyumlu çalışmıyor.” Gerçekten de toplumumuzun huzuru, kendi değerlerimizle uyumlu bir kafa ve beden bütünlüğünden geçiyor. Taklitlerle, bizden olmayan kültürel özentilerle yol alınamaz. Rektör Karamustafa’nın sözleri, Serdengeçti’nin bu uyarısını hatırlatıyor: Kendi değerlerimizle, kendi kültürümüzle, kendi benliğimizle yol almak zorundayız. Aksi takdirde huzursuzluk ve uyumsuzluk kaçınılmazdır.

Bugün alkışladığımız bu yiğit duruş, sadece Kayseri Üniversitesi için değil, bütün Türkiye’deki üniversiteler için örnek olmalıdır. Çünkü mezuniyet, bir okulun bitişi değil; bir milletin geleceğine verilen kültürel mesajdır

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