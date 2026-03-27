Değerlerine Yabancı Bir Teşkilat

Devletin televizyonu TRT, yıllardır “milli ve manevi değerleri” koruma iddiasıyla yayın yapıyor. Ancak son dönemde ekranlara yansıyan sahneler, bu iddianın içinin boşaldığını gösteriyor. Bir dizide evli olmayan bir kadınla bir erkeğin aynı evde yaşaması normalleştiriliyor, başka bir dizide namaz sahnesi sadece “selam verip dua etmekten” ibaret gösteriliyor. Bu mudur bizim inancımız, bu mudur bizim kültürümüz?

RTÜK denilen kurumun görevi denetimdir. Peki neyi denetliyor? Toplumun hassasiyetini hiçe sayan bu sahneler gözden mi kaçıyor, yoksa görmezden mi geliniyor? TRT’nin “Gönül Dağı” gibi dizilerinde kimi zaman değerlerimize sahip çıkıldığı doğru; ama aynı dizilerde inancımızı basite indirgeyen sahnelerle karşılaşınca samimiyet sorgulanıyor. Bu çelişki, izleyicide güven kaybına yol açıyor.

Biz yıllarca “Küçük Ev” dizisini izleyerek büyüdük, saatlerce kilise programlarını seyrettik. Peki kendi ekranlarımızda neden iki rekat namazı hakkıyla kılan bir Müslüman karakter göremiyoruz? Neden hep mafya, define, hazine, kavga? Bizim güzel hasretlerimiz, komşuluklarımız, imece kültürümüz, köy odalarımız yok mu? TRT’nin görevi sadece reyting değil, aynı zamanda kültürel hafızayı korumaktır.

Bugün ekranlarda gördüğümüz tablo, değerlerine yabancı bir teşkilatın eserine benziyor. Oysa bu milletin tarihi, dili, inancı ve ahlakı sahici bir şekilde yansıtılmayı hak ediyor. TRT’nin yapması gereken, toplumun özüne dönmek, samimiyetle milli ve manevi değerleri işlemek, genç nesillere doğru örnekler sunmaktır. Aksi halde, halkın gözünde “bizden olmayan” bir televizyon kurumuna dönüşür.