Duada Yer Bulmak

Bazı kelimeler vardır, ağızdan çıktığında sadece bir cümle değil, bir dünya olur. “Seni Allah’a emanet ediyorum” cümlesi de işte böyledir. İçinde sevgi vardır, güven vardır, dua vardır. Bir insanı Allah’a havale etmekle Allah’a emanet etmek arasında ince ama derin bir fark vardır. Havale, çoğu zaman bir sitemin, bir kırgınlığın, bir çaresizliğin ifadesidir. Emanet ise bir gönül teslimiyetidir; içinde merhamet, hürmet ve dua taşır.

Her insan, diğer insanlar arasında bir iz bırakır. Bu iz, kimi zaman bir tebessümde, kimi zaman bir selamda, kimi zaman da bir duada saklıdır. İnsan, kendine saygı duyduğu kadar çevresine de saygı duyar. Ve bu saygı, en çok da Allah’a ve Resulü’ne olan bağlılıkla anlam kazanır. Çünkü insan, kalbinin kıblesini doğruya çevirdiğinde, dilinden dökülen her söz de bir dua olur, bir emanet olur.

Birinin size “Seni dualarımda unutmuyorum” demesi, aslında “Seni seviyorum, sana değer veriyorum” demektir. Bu söz, kuru bir nezaket ifadesi değil; kalpten kalbe uzanan görünmez bir köprüdür. O köprüden geçen her dua, bir selamet dileğidir. Ve bir insanın duasında yer almak, dünyadaki en büyük nimetlerden biridir. Çünkü dua, sadece Allah’a arz edilen bir dilek değil, aynı zamanda bir gönül bağının nişanesidir.

Ne acıdır ki bazen insanlar, birbirlerini kırdıklarında, incittiklerinde ya da artık taşıyamadıklarında “Seni Allah’a havale ediyorum” derler. Bu söz, bir nevi yargıdır, bir terk ediştir. Oysa bizler, birbirimizi Allah’a havale eden değil, Allah’a emanet eden insanlar olmalıyız. Çünkü emanet, güvenin en yüce halidir. Ve bir insanı Allah’a emanet etmek, onu korumaya, kollamaya, onun için hayır dilemeyi sürdürmeye niyet etmektir.

Toplum olarak yeniden bu incelikli dili hatırlamaya ihtiyacımız var. Kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi değil; sevgimizi, duamızı çoğaltmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi Allah’a havale etmek kolaydır; zor olan, kırıldığımız halde dua etmeye devam etmektir. İşte o zaman insan, hem kendine hem çevresine hem de Yaradan’a karşı gerçek bir saygı içinde olur.

Unutmayalım: Dualarda yer bulmak, gönüllerde yer edinmektir. Ve bir gönülde yer edinmek, dünyada bırakılacak en güzel izdir.

