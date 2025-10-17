Duyulmayan Sesler

Türkiye’nin dört bir yanında halkla hasbihal etmeye çalışıyorum. Çarşıda, pazarda, okul önünde, kahve köşesinde… Herkes konuşuyor ama kimse dinlenmiyor. Siyasi irade, vatandaşın sesini duymuyor; duysa da anlamıyor. Çünkü halkın diliyle konuşmuyor

Bugün ekonomiyi tarif edemeyenler ekonomi dersi veriyor. Eğitimle ilgisi olmayanlar eğitim politikası eleştiriyor. Bu bilgi eksikliği, halkın tepkisini değersizleştiriyor. Ama bu tepkilerin ardında gerçek bir sıkıntı var.

- Birleşmiş Milletler’in 2025 raporuna göre Türkiye’de enflasyon %43,9 seviyesinde. Bu oran, halkın alım gücünü doğrudan etkiliyor.

- 2024’te %3 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2025’te %3,1 büyümesi bekleniyor. Ancak bu büyüme, halkın cebine yansımıyor.

- TCMB’nin faiz politikası ve enflasyon beklentileri hâlâ belirsizlik taşıyor. Bu da piyasalarda güveni zedeliyor.

Çok kazanan da “açız” diyor, az kazanan da “açız” demekten utanıyor. Oysa fakir fakirliğini bilmeli, zengin de elindekinin emanet olduğunu hatırlamalı. Eskiden böyleydi. Ahilik kültürüyle zengin, fakirin hakkını gözetirdi. Bugün bu bağlar kopuyor.

Bir okul müdürü akşam atanıyor, sabah görevden alınıyor. Sebep: “Sendika getirdi, parti razı olmadı.” Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Liyakat yok, adalet yok. Gençlerin ilk sorusu “Kimi devreye sokarım?” oluyor. Bu, sadece bir parti meselesi değil; bu, bir sistem sorunu.

- 2024’te yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların %62’si kamu atamalarında torpilin yaygın olduğunu düşünüyor.

- Gençlerin %48’i işe girerken “referans” bulmanın en önemli kriter olduğunu söylüyor.

Her kesimden insan insanca yaşamayı hak ediyor. Siyasi irade, tüm vatandaşına eşit mesafede durmalı. Partizanlık, adaleti örter; adalet örtülürse güven kaybolur.

Vatandaşın güveni sarsılmış durumda. Hırsızlık, yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmış. Ama Meclis sessiz. Kanunlar ya uygulanmıyor ya da uygulanamaz halde. O zaman değiştirin.

- 2025 başı itibarıyla Türkiye’de yolsuzlukla mücadele endeksinde puan 100 üzerinden 36. Bu, OECD ortalamasının çok altında.

- Vatandaşların %54’ü “devlet kurumlarına güvenmiyorum” diyor. Bu oran 10 yıl önce %28 idi.

Meclis, halkın sesini duymalı. Kanunlar halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmeli. Beklemek, görmezden gelmek, susmak artık çözüm değil.