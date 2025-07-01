Eğitimde Yaygınlaşma mı, Yozlaşma mı?

Her İlçeye Üniversite Açmanın Toplumsal Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Son yıllarda ülkemizde her şehirde, her ilçede bir üniversite ya da yüksekokul açılması, adeta bir başarı göstergesi olarak sunulmakta. Ancak bu niceliksel büyümenin, niteliksel çürümeye zemin hazırladığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Eğitimde yapılan yanlışların yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen kalıcı hasarlara neden olabileceği gerçeği, artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaşmıştır.

Üniversiteler: Bilim Yuvası mı, Ahlaki Erozyon Noktası mı?

Eğitim kurumları, toplumsal dokuyu yansıttığı kadar, aynı zamanda onu şekillendiren unsurlar arasındadır. Ancak plansız ve denetimsiz açılan üniversiteler, özellikle küçük yerleşim yerlerinde farklı riskler doğurabilmektedir. Aile gözetiminden uzak, toplumsal denetimin zayıf olduğu bu ortamlarda gençler, kolaylıkla zararlı alışkanlıklara ve yoz eğlence anlayışına maruz kalabilmektedir. Örneğin, Ramazan gecelerinde eğlence mekânlarının sabaha kadar açık olması, yerel kültürel yapının nasıl sarsıldığını gözler önüne sermektedir.

Nitelikten Yoksun Eğitim, Hayalleri Tüketir

Üniversiteye eksi netle öğrenci alınması, gençlere umut yerine hayal kırıklığı yüklemektedir. Her yıl yüz binlerce öğretmen adayının mezun olup yalnızca küçük bir kısmının atanması, eğitim planlamasında vahim hataların göstergesidir. Atanamayan öğretmen adaylarının market kasalarında ya da vasıfsız işlerde çalışmaya zorlanması, bireyin emeğine, eğitimine ve geleceğine saygısızlıktır.

Çözüm Ne Olmalı?

Eğitim yatırımı; bina yapmak değil, içerik üretmekle, nitelikli akademisyen ve öğrenciyle olur. Plansız genişlemeye değil, derinlemesine kaliteye odaklanılmalıdır. Yükseköğretim, yalnızca diplomaya değil, ahlaka ve sorumluluğa da katkı sağlamalıdır.

Eğitimde yanlış olmaz diyerek uyarıda bulunmak, bu milletin geleceğine sahip çıkmaktır. Gençliğin yozlaşmaya değil, aydınlanmaya muhtaç olduğunu görmek ve göstermek; bir vatanseverin en asli görevidir. Bugün yapacağımız tercihler, yarın şekillenecek neslin vicdanını belirleyecektir.