Enver YENİÇERİ : Mücadeleci bir ruhun adı

Türkiye’de kamu yönetimi ve ulaştırma politikaları denince, Enver Yeniçeri’nin adı yalnızca teknik görevlerle anılmaz; aynı zamanda eğitimde, esnaf örgütlenmesinde ve ulusal kalkınma vizyonunda iz bırakan bir figürdür.

Eğitimde Öncü Adımlar

Erzincan Üzümlü doğumlu Yeniçeri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi’nde siyaset bilimi yüksek lisansı yaparak kamu yönetimi alanında uzmanlaştı. 1987’den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

- Talim ve Terbiye Kurulu’nda felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarında müfredat çalışmaları yürüttü.

- Kurucusu olduğu Anadolu Lisesi’nde Türkiye’de ilk kez planlı okuma saatini uyguladı. Bugün bu okul, Ankara’nın en başarılı beş kurumu arasında gösteriliyor.

- Kaleme aldığı ders kitapları, trafik eğitimi ve din kültürü alanında önemli kaynaklar arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Politikaları

2008’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bölge müdür yardımcısı olarak başlayan bürokratik kariyeri, 2009–2017 yılları arasında Bursa Bölge Müdürü olarak devam etti.

- Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan ulaşım ağının yönetiminden sorumlu oldu.

- Trafik güvenliği, bakım-onarım planlamaları ve karayolu projeleri üzerine hazırladığı stratejik raporlar, bölgesel kalkınma açısından dikkat çekti.

- Balıkesir Körfez Havalimanı’na “Koca Seyit” adını vererek, teknik bir projeyi tarihsel hafızayla buluşturdu. İnşaatın zamanında tamamlanması bölge halkının takdirini kazandı.

Ulusal Politika Katkısı

Onbirinci Kalkınma Planı hazırlık sürecinde Trafik Güvenliği Delegasyonu olarak görev aldı. Böylece sahadaki deneyimlerini Türkiye’nin uzun vadeli vizyon belgelerine taşıdı.

Esnaf Örgütlenmesi ve Kriz Yönetimi

2017’den itibaren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

- 700 oda ve birlik temsilciliğini kapsayan bu görevde esnaf hakları, şehir içi trafik düzeni ve ulaştırma politikaları konusunda kamu kurumlarıyla koordinasyon sağladı.

- Deprem sonrası şehir planlaması üzerine yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Siyasi Katılım

2011’de AK Parti’den aday adayı oldu; 2023’te ise İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı olarak kamuoyuna ulaştırma ve esnaf sorunlarına dair çözüm önerileri sundu. “Bursa’da trafik sıkıntısının nedeni, sağlıklı bir ulaşım master planının olmayışıdır” sözleri, yerel basında geniş yer buldu.

Enver Yeniçeri’nin biyografisi, eğitimde yenilikten ulaştırma projelerine, esnaf örgütlenmesinden ulusal kalkınma planına uzanan bir çizgi sunuyor. Sessiz ama etkili bir biçimde yürüttüğü görevler, şehirlerin ulaşım altyapısından öğrencilerin kültürel gelişimine, esnaf dayanışmasından ulusal politika belgelerine kadar pek çok alanda iz bırakmış durumda. Onun çalışmaları, görünmez bir omurga gibi Türkiye’nin sosyal ve teknik düzenini ayakta tutan unsurlar olarak değerlendirilebilir.

---