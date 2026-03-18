Tplumların kültüründe gözyaşı çoğu zaman kadına yakıştırılır. Kadınlarımız, duygularını gözyaşıyla anlatır; oğlunu severken, kızına bir şey söylerken, geçmişte sevdiği birini hatırlarken ağlaması yadırganmaz. Çünkü toplum, kadının gözyaşını doğal görür.

Ama bir erkek ağlıyorsa… İşte o zaman başka bir şey olmuştur. Erkeklerin omuzlarına yüklenen misyon, onları güçlü, dimdik, duygularını gizleyen bir figür olarak tanımlar. Erkek ağlamaz; ağlarsa zayıf sayılır. Oysa bu, insan fıtratına aykırıdır. Çünkü insan, üzüldüğünde, hüzünlendiğinde, içindeki duyguları gözyaşıyla dile getirir. Ağlamak, insan olmanın en doğal hâlidir.

Bir erkek ağladığında, aslında toplumun ona biçtiği rollerin ötesine geçer. O gözyaşı, yıllarca bastırılmış duyguların, yüklenmiş sorumlulukların, sessizce taşınan acıların dışa vurumudur. Erkek ağlarsa her şey bitmiştir: sabır taşmıştır, içindeki fırtına dışarıya sızmıştır.

Erkek, her şey bittikten sonra, dağlar bile çaresiz kaldığı için ağlar. O noktada artık erkek bitmiştir. Allah hiçbir zaman bir erkeği ağlatmasın; çünkü o gözyaşı, bir sonun habercisidir. Evlatlar, anneler, babalar… Öyle bir sonu hiçbir zaman görmek istemezsiniz.

Şairlerimizin dediği gibi, “ağlamak kalbin dilidir.” Erkek ağladığında, kalbin dili konuşur. O gözyaşı bir çığlık değil; bir dua, bir yakarış, bir iç dökmedir.

Sevgili okurlar, gözyaşını ayıplamayalım. Çünkü ağlamak, kadın için de erkek için de aynı derecede insani bir özelliktir. Erkek ağlıyorsa, artık her şey bitmiştir; ama belki de yeni bir şey başlamıştır: içtenliğin, samimiyetin, insanlığın yeniden doğuşu.

Allah, erkeklerin gözyaşlarını annelerin duasıyla, evlatların sevgisiyle, dostların vefasıyla silsin.

