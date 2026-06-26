Esnaf ve Müşteri

Ayağının Tozu Bereket,

”Toplumun en canlı damarlarından biri esnaftır. Çocukken babamızın “bu adam esnaf değil” diye yaptığı eleştiriler, aslında esnaflığın yalnızca ticaret değil, aynı zamanda ahlak ve gönül işi olduğunu gösterir.

Esnaf, dükkânına giren müşterinin halinden anlamalı, onun derdine çare olmalı, parası yetmese bile gönlünü hoş tutmalıdır. Çünkü esnaflık, sadece mal satmak değil, güven ve dostluk kazanmaktır.

Kayseri’de yıllarını bu işe vermiş esnaflarla sohbet ettiğinizde bu kültürün derinliğini görürsünüz. Ahmet Sönmez abimizin dediği gibi, “müşterinin ayağının tozu berekettir.” Hiçbir şey almasa bile dükkâna uğrayan insan, esnaf için kazancın ötesinde bir değer taşır.

Bu anlayış, esnafı toplumun veli nimeti yapar. Çünkü esnaf, kazancının bereketini müşteriye insanca davranmakla bulur. Gerçek esnaf, “paran yoksa alma” diyerek küçümseyen değil; “sonra getirirsin, helal olsun” diyerek gönül alan kişidir.

Anadolu’da sabah kepenk açarken edilen dua, kazançtan önce helalin ve bereketin teminatıdır. İşte bu yüzden esnaf, ticaretin yanında insanlık dersini de verir.

Bugün zincir marketlerin ve alışveriş merkezlerinin devasa yatırımlarına rağmen en basit ihtiyaçları karşılamada eksik kaldığını görüyoruz. Oysa mahalle bakkalı, fırını, pazarcısı; müşterisini veli nimet bilerek toplumun güvenini kazanır.

Esnaf, kazancını sadece kasada değil, gönüllerde biriktirir. Bereket, kazancın miktarında değil; kazancın paylaşımında ve insanca davranışta gizlidir. Esnaf, müşterisini veli nimet bilirken, kazancını toplumla paylaştığında bereketi katlanır.

Böylece esnafın davranış biçimi, sadece ticaretin değil, toplumun huzurunun da teminatı olur.