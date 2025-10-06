Etiketten Önce İnsanlık

Kamuya Açık Bir Sorumluluk Çağrısı

Pazara giden bir annenin gözleri, domatesin kilosuna değil, çocuğunun gözlerine takılıyor artık. Çünkü o fiyat etiketi, sadece bir rakam değil; bir insanlık ölçüsüdür. Bugün bu köşeden, esnafımıza, mahallelerimize, kamu sorumluluğuna bir çağrı yapmak istiyorum: Fahiş fiyat uygulayanları birlikte dizginleyelim. Bu, sadece ekonomik bir mesele değil; ahlaki bir sınavdır.

Ahilikten Uzaklaşmak, Gönülden Kopmaktır

Bir zamanlar “eli açık, gönlü geniş” esnafımız vardı. Ahilik kültürü, sadece ticaretin değil, toplumun da omurgasıydı. Bugün ise bazıları, fırsatı değil, insanı sömürüyor. Bu gidişat, sadece cüzdanları değil, kalpleri de yoksullaştırıyor.

Her bir vatandaş, bir toplumsal denetçidir. Fiyatı etiketsiz ürün satanı değil, insanlık ölçüsünü yitirenleri sorgulamalıyız. Mahallemizdeki markette, pazardaki tezgâhta, “Bu fiyat adil mi?” sorusunu sormak, bir hakkın değil, bir görevin ifasıdır.

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda %32,95 artış göstermiştir.

Bu artışın ötesine geçen fiyatlar, artık ekonomik gerekçeyle değil, fırsatçılıkla açıklanabilir hale gelmiştir.

Belediyelere ve Odalara Çağrımızdır

Yerel yönetimler ve ticaret odaları, “Adil Fiyat Sertifikası” gibi uygulamalarla dürüst esnafı teşvik etmeli. Mahalle denetim kurulları kurulmalı, fiyat şeffaflığı sağlanmalı. Bu, cezalandırma değil; insani sorumluluğu ödüllendirme mekanizmasıdır.

Tüketiciler, fahiş fiyat uygulayan işletmeleri Alo 175 hattı, e-Devlet, CİMER ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi üzerinden bildirebilmektedir.

Bu yollar, sadece şikâyet değil, toplumsal adaletin birer aracıdır.

Fahiş fiyat uygulayan bir esnaf, sadece müşterisini değil, komşu esnafını da zora sokar. Bu yüzden dürüst esnaflar, sessiz kalmamalı. Birlikte konuşmalı, birlikte uyarmalı. Çünkü bu mesele, rekabet değil, merhamet meselesidir.

Fiyatlar yükselirken, insani ölçüler alçalmasın. Her etiketin arkasında bir insan hikâyesi var: bir emek, bir ihtiyaç, bir umut. Gelin, bu hikâyeyi birlikte koruyalım. Çünkü etiketten önce gelen şey, kalp ferasetidir.

---

Dipnotlar:

- İletişim Başkanlığı: Tüketici Şikayet Yolları

- TÜİK: Tüketici Fiyat Endeksi 2025

- Bigpara: Fahiş Fiyat Şikayet Yöntemleri

---